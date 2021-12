St in luce, Micron migliora stime grazie a domanda memorie in 2022

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics è tra i migliori del FTSE MIB con il rimbalzo dei tecnologici partito già dalle piazze asiatiche e le indicazioni positive arrivate dai conti di Micron Technology salita di quasi il 7% nel mercato After Hours di Wall Street. Micron Technology, principale gruppo Usa di chip di memoria, ha pubblicato conti del primo trimestre dell'esercizio 2021-22 spinti in particolare dalle vendite di prodotti per data center e per l'automotive e ha fornito una guidance sopra le attese per il prossimo trimestre.

I ricavi complessivi sono stati pari a 7,69 miliardi di dollari (+33.2% sull'anno), secondo Credit Suisse in linea con il consensus, trainati soprattutto dall'andamento delle memorie Dram (+37,7% sull'anno). Per le memorie Nand i ricavi per 1,88 miliardi di dollari sono stati al di sotto delle previsioni pur crescendo di quasi il 20% su base annua. La guidance per il secondo trimestre è di ricavi per 7,5 miliardi di dollari a fronte di un consensus di 7,29 miliardi con utili per azione pari a 1,95 dollari (1,85 il consensus). «Durante la call - osserva Equita Sim - il Ceo ha indicato una forte domanda in tutti i verticali ed in particolare datacenter e industriale con il mercato pc atteso flat nell'esercizio 2022 nonostante la difficile base di comparazione. Implicazioni positive per St e Infineon anche se a livello di prodotto le memorie rappresentano una componente limitata del fatturato», rispettivamente il 3% e il 5%.