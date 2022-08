St in luce a Piazza Affari: previsioni Cisco sostengono il settore chip

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Stmicroelectronics è tonica a Piazza Affari (FTSE MIB), in un contesto di incertezza generale dopo la lettura dei verbali Fed. In Europa il settore tech è in generale progresso. A favorire l'ottimismo su St e sul settore ci sono i numeri di Cisco: il colosso Usa ha dato previsioni solide sull'andamento delle vendite e indicato che stanno migliorando le forniture di chip e di conseguenza è possibile soddisfare gli ordini. Inoltre, la domanda resta forte e la società non registra una diminuzione degli investimenti da parte dei clienti nel settore.

Altri elementi per valutare il mercato dei chip sono arrivati da Analog Devices, società comparabile a St e anche a Infineon, che ha riportato risultati per il terzo trimestre (chiuso a fine luglio) poco sopra le attese con vendite di 3,1 mld di dollari (+77% annuo) e un utile per azione di 2,52 dollari (2,44 attesi). Stime sopra le attese per le vendite e l'utile per azione per il quarto trimestre. Sul Nasdaq Analog ha perso quasi il 5%. «Il titolo - sottolineano gli analisti di Equita - ha reagito negativamente ai commenti del management circa un leggero aumento delle cancellazioni degli ordini verso la fine del trimestre, sebbene il backlog sia aumentato». Equita ritiene che «sebbene il trend di peggioramento degli ordini segnalato da Analog Devices abbia implicazioni negative per tutti i produttori di chip analogici inclusi St e Infineon, queste società, e in particolare Infineon, hanno un backlog molto elevato che a nostro avviso da una visibilità sopra la media entrando nel 2023». Equita ha un giudizio hold su St con target price a 45 euro.

Sopra le attese l'outlook di Wolfspeed



Nel settore ha riportato i risultati anche Wolfspeed, operatore specializzato in soluzioni SiC(carburo di silicio) e GaN (nitruro di gallio), «segmento ad alta crescita in cui operano sia St che Infineon, dando un outlook sopra le attese per i prossimi trimestri ed indicando che l`outlook di medio termine deve essere alzato del 30-40% vista la forte domanda».