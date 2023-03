St pesante in Borsa, Tesla punta a ridurre l'uso del carburo di silicio

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Stmicroelectronics a Piazza Affari: dopo aver faticato a fare prezzo in avvio, il titolo è in coda al Ftse Mib milanese risentendo delle indicazioni arrivate da Tesla. Durante l'Investor Day, il colosso Usa delle auto elettriche ha indicato che, grazie a miglioramenti nel design del powertrain, ritiene di essere in grado di ridurre in futuro il consumo di carburo di silicio (SiC) per veicolo. «La notizia è negativa per tutta la supply chain del SiC e in particolare per St che vede Tesla fra i clienti top 10», scrivono gli analisti di Equita in una nota. I principali produttori di SiC wafer sono Wolfspeed, Coherent e Rohm mentre i maggiori produttori di SiC device sono St, Infineon (-3% a Francoforte), Wolfspeed, Rohm e OnSemiconductor, dicono gli analisti. St ha sottolineato di confermare «le indicazioni sul business SiC fornite finora (per il 2023 e oltre)».

«Ricordiamo - notano ancora da Equita - che il carburo di silicio è un materiale in grado di aumentare il range delle auto elettriche contenendo le dimensioni del powertrain ed è usato in particolare nell`inverter per trasformare la corrente continua generata dalle batterie in corrente alternata necessaria per il funzionamento dei motori elettrici grazie alle sue caratteristiche di minore dispersione elettrica». St si attende 2 miliardi di dollari di vendite da SiC nel 2025 (circa il 10% del totale) da 700 milioni nel 2022 (circa il 4% delle vendite). Equita stima che Tesla rappresenti il 70% delle vendite di SiC di St nel 2022 mentre il grosso della crescita futura è legato a nuovi clienti, in quanto Tesla aveva aperto al dual source (con On Semi). Infineon si attende 1 miliardo di euro di vendite SiC al 2025 (6% del totale) da circa 300 mln nel 2022 (2% del totale). Equita ha un giudizio hold su St con target a 48 euro, un buy su Infineon con target a 44 euro.