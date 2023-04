St a picco a Piazza Affari. Conti sopra stime non bastano, pesa calo domanda elettronica

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta da dimenticare per Stmicroelectronics che cola a picco a Piazza Affari, nonostante i conti del primo trimestre superiori alle previsioni e in generale apprezzati dagli analisti e il ritocco al rialzo delle stime sui ricavi 2023. Sul titolo, arrivato a cedere più dell'8%, sono i "venti contrari" legati alla domanda di elettronica personale e periferiche per computer, che si è ulteriormente indebolita. Va detto che St negli ultimi trimestri ha spesso battuto le stime...