St protagonista insieme al settore tech, Intel punta a quotare Mobileye

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics sugli scudi a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo italo-francese si stanno di nuovo avvicinando al massimo storico sopra i 45 euro per azione segnato verso metà novembre. Le quotazioni beneficiano del fatto che Intel ha annunciato l`intenzione di quotare nel 2022 la propria divisione di sistemi avanzati di assistenza alla guida, Mobileye. Il gruppo aveva acquisito l’azienda per 15 miliardi di dollari nel 2017, mentre adesso, secondo indiscrezioni di stampa, Mobileye gira su valutazioni fino a 50 miliardi. Nell’ultimo trimestre la società ha registrato ricavi per 326 milioni di dollari e un utile operativo di 105 milioni. L’azienda realizza algoritmi software e chip EyeQ fondamentali per la guida autonoma: anticipano possibili collisioni con altri veicoli, pedoni, ciclisti, animali, detriti e altri ostacoli. I prodotti di Mobileye sono anche in grado di rilevare la segnaletica stradale come corsie, confini della strada, barriere e oggetti simili; identificare e leggere i segnali stradali, i segnali direzionali e i semafori. I prodotti Mobileye sono o saranno integrati nei modelli di auto di 25 case automobilistiche globali.

Stmicroelectronics è il partner tecnologico storico di Mobileye e la relazione è proseguita anche dopo l`acquisizione di Intel. «Riteniamo che una ipo di Mobileye a multipli elevati (stimiamo un rapporto tra prezzo e utili superiore a cento volte) possa essere positiva indirettamente anche per St», hanno commentato gli analisti di Equita, che tuttavia anno mantenuto la raccomandazione di "hold" sulle azioni, con l’indicazione di un prezzo obiettivo a 44 euro.