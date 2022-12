St in rialzo con guidance positiva Broadcom e balzo fatturato Tsmc

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics consolida il recupero della vigilia a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo italo-francese sono in rialzo e si riavvicinano alla soglia dei 37 euro per azione. Questo mentre il FTSE MIB è in modesto aumento. Le quotazioni, penalizzate in precedenza insieme a tutto il comparto tech dal taglio delle stime sulle consegne di iPhone annunciato da Morgan Stanley, ora approfittano della guidance di Broadcom e i dati di fatturato del colosso taiwanese Tsmc.

Broadcom, società americana di semiconduttori che ha tra i principali clienti Apple e Amazon, ha annunciato una trimestrale in linea con le attese e fornito un outlook per il primo trimestre dell'esercizio 2022-2023, che chiuderà a fine gennaio, di poco superiore al consensus. Tsmc, da parte sua, ha annunciato i dati di novembre, che vedono un fatturato a 222,7 miliardi di dollari taiwanesi (+50,2% su base annua). Da inizio anno i ricavi hanno raggiunto così quota 2.071 miliardi di dollari taiwanesi, il 44,6% in più dello stesso periodo del 2021. «Le notizie sono coerenti con le recenti dichiarazioni del ceo di St che nonostante i rallentamenti produttivi di Foxconn ha confermato la guidance sul quarto trimestre», commentano da Equita.