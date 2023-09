St sale con il settore tech grazie alle schiarite tra Usa e Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Mattinata positiva per i titoli del settore tech quotati sulle Borse europee. Il sottoindice Stoxx del comparto sale di quasi due punti percentuali beneficiando del traino dei big di Wall Street, tutti in generale progresso alla vigilia. A Piazza Affari Stmicroelectronics è in buon progresso, mentre a Francoforte guadagna Infineon Technologies e ad Amsterdam Asm International e Asml. Le quotazioni approfittano anche dei segnali di schiarita nei rapporti Usa-Cina.

Pechino ha deciso di allentare alcune delle regole sul trasferimento di dati al di fuori della Repubblica Popolare per semplificare l'attività delle imprese. Allo stesso tempo, il Consiglio cinese per il commercio internazionale ha chiesto formalmente agli Stati Uniti di «valutare attentamente» le regole che vietano o limitano gli investimenti americani nel settore tech cinese. Il tutto mentre, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il vice premier cinese He Lifeng e il ministro degli Esteri Wang Yi starebbero valutando visite negli Usa per preparare un potenziale vertice tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden.

