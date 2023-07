St sale in scia ai conti e all'outlook dell'americana Nxp Semiconductors

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta brillante per Stmicroelectronics che, in attesa dei conti del secondo trimestre che saranno pubblicati giovedì e sui quali gli analisti sono positivi, è spinta dall'americana Nxp Semiconductors, che nel pre-mercato a Wall Street sale di oltre 2 punti dopo che i risultati del secondo trimestre si sono posizionati nella parte alta della forchetta di guidance. Il titolo di St è tra i migliori del FTSE MIB.

Nel periodo Nxp, attiva nel settore dei semiconduttori per automotive (principalmente nelle Mcu) e una delle prime società del settore a pubblicare i conti, ha riportato vendite per 3,3 miliardi di dollari, contro i 3,2 miliardi attesi, e ha previsto per il terzo trimestre ricavi tra 3,3 e 3,5 miliardi, contro stime per 3,3 miliardi. «I risultati del primo semestre e le indicazioni per il terzo trimestre confermano la nostra fiducia nel fatto che Nxp stia attraversando con successo la flessione ciclica delle attività esposte al settore consumer», ha fatto sapere il gruppo. La società americana ha riportato solidi trend sia nel segmento automotive (oltre il 50% delle vendite), con un rialzo del 9% anno su anno, e nel segmento communications/infrastructure (+15% anno su anno), mentre i numeri sono stati più deboli nelle aree Industrial&IoT e Mobile. «Nxp ha realizzato risultati superiori alle previsioni e anche l'outlook è oltre le stime del consensus» spiegano gli analisti di Banca Akros, sottolineando che «Nxp è un peer di St, avendo una simile esposizione in termini di mercati finali, con una netta predominanza del settore automobilistico (56% del fatturato del secondo trimestre), mentre le apparecchiature industriali e di comunicazione rappresentano il 17% e la telefonia mobile l'8,6%». Per gli analisti, «i risultati di Nxp sono di buon auspicio per quelli di St, previsti per il 27 luglio. L'azienda si sta dimostrando resistente all'attuale debolezza del settore e il terzo trimestre sarà caratterizzato da stabilità, anche se per il momento senza crescita».

