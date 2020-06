St scatta in testa al Ftse Mib dopo conti Micron

(REUTERS)

Dati e previsioni sopra le attese per il gruppo Usa spingono gli acquisti su tutto il comparto tech

1' di lettura

I conti di Micron spingono St a Piazza Affari. I titoli del gruppo italo-francese hanno toccato un massimo a 24,06 euro, mettendo a segno la migliore performance del Ftse Mib. Micron ha archiviato il trimestre chiuso a maggio dell'esercizio 2019/2020 con ricavi di 5,44 miliardi di dollari, in progresso dai 4,79 miliardi dello stesso periodo del precedente esercizio, battendo le attese degli analisti che erano per un fatturato trimestrale di 5,27 miliardi. L'utile netto del periodo, invece, è sceso a 803 milioni di dollari (pari a un eps di 0,71 dollari), a fronte di 840 milioni di un anno fa (eps di 0,74 dollari). L'eps adjusted tuttavia ammonta a 0,82 dollari, sopra le stime del mercato pari a 0,75 dollari.

Stime sopra le attese per Micron nel trimestre in corso

Per il trimestre in corso, Micron stima un eps adjusted in un range tra 0,95 dollari e 1,15 dollari e ricavi tra 5,75 e 6,25 miliardi di dollari. La guidance del gruppo, fanno notare gli analisti di Equita, è "nettamente sopra le attese (5,52 miliardi)", spiegando che "la crescita continua a essere guidata dalla domanda per datacenter e gaming a cui si aggiunge un recupero del segmento smartphone". Per Equita, "la notizia è positiva per il settore inclusa St che genera circa un quarto dei ricavi nel segmento smartphone". Gli acquisti premiano St anche alla Borsa di Parigi dove sale dell'1,7%.

(Il Sole 24 ore Radiocor)