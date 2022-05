St soffre in Borsa tra outlook Nvidia e rumor su produzione iPhone sotto le attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics è penalizzata dalle vendite in Borsa fin dai primi scambi della seduta a causa delle indicazioni sui prossimi mesi arrivati dal produttore di chip per la grafica Nvidia e dai rumor sulla produzione dell'iPhone da parte di Apple. In premercato sul Nasdaq le azioni di Nvidia perdono quasi il 7%: il gruppo ha registrato ricavi per 8,29 miliardi di dollari nel primo trimestre (+46% sull'anno e +8% sul trimestre precedente) con un utile netto tuttavia inferiore alle previsioni a 1,62 miliardi di dollari. Inoltre Nvidia ha fornito un outlook che ha deluso le aspettative stimando in 8,10 miliardi di dollari i ricavi del secondo trimestre. Questa previsione include un impatto negativo di 500 milioni sulle vendite collegato alla situazione in Russia e ai lockdown in Cina. A marzo il gruppo californiano, nel rispetto dei provvedimenti internazionali contro Mosca per l'intervento militare in Ucraina, ha interrotto le vendite in Russia, Paese che rappresenta storicamente circa il 2% dei ricavi.

L'altro fattore di debolezza per St in Borsa arriva da Apple, principale cliente del gruppo italo-francese dei chip che è fornitore di componenti per l'iPhone. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'azienda di Cupertino prevede di mantenere la produzione degli iPhone sostanzialmente piatta nel 2022 a circa 220 milioni di pezzi a fronte di una attesa del mercato vicina a 240 milioni. Per St, secondo Equita, se l'indicazione fosse confermata avrebbe un impatto di 100-150 milioni di dollari in termini di minore fatturato per St nel 2022.