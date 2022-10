St soffre sulle voci di taglio produzione iPhone, ma settore sale con Asml

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics sotto la parità a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo italo-francese non trovano slancio, in un FTSE MIB che viaggia comunque a passo incerto. Le quotazioni risentono delle nuove voci su una riduzione della produzione di iPhone da parte di Apple. Secondo quanto riportato da The Information, infatti, Apple avrebbe chiesto ad almeno un produttore in Cina di fermare la produzione dei componenti dell’iPhone 14 Plus, notizia che giunge a poche settimane di distanza da quella secondo cui il gruppo di Cupertino avrebbe rinunciato all’aumento della produzione di iPhone. Gli analisti di Intermonte ricordando che «Apple rappresenta circa il 20% del fatturato di St, di cui l’iPhone dovrebbe essere il prodotto principale, anche se negli ultimi esercizi il peso dovrebbe essersi ridotto grazie alla fornitura di componenti anche per altri prodotti come Mac, iPad, AirPods, Watch».

Le quotazioni di St sono così in controtendenza rispetto a un settore tech europeo che sale dell'1,95% al traino del balzo dell'olandese Asml (+7,62% Asml Holding e +5,52% Asm International). Il gruppo ha annunciato conti trimestrali migliori delle attese e ha sottolineato di non aspettarsi impatti rilevanti dalle sanzioni Usa alla Cina. Asml ha chiuso il terzo trimestre vendite per 5,8 miliardi (da 5,4 un anno prima), con ordini al livello record di 8,9 miliardi. Il margine lordo è aumentato al 51,8% dal 49,1% del secondo trimestre. Per il quarto trimestre il gruppo prevede vendite nette tra 6,1 e 6,6 miliardi, per un target a fine esercizio di 21,1 miliardi. Sull'intero 2022 il margine lordo è visto quasi al 50%.