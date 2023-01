St vola dopo i conti 2022. Il mercato premia anche l'outlook sul nuovo anno

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stmicroelectronics senza freni a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei numeri relativi al quarto trimestre 2022 e le indicazioni per i primi mesi del 2023 e per l'intero anno. Il gruppo italo-francese ha registrato risultati superiori sia alle previsioni della società e sia a quelle degli analisti per quanto riguarda i profitti (pari a 1,24 miliardi in rialzo del 66,4%) registrati negli ultimi mesi dell'anno scorso. Invece i ricavi sono stati sostanzialmente in linea (4,4 miliardi con un +24,4%).

Il margine lordo ha colpito gli analisti, essendosi attestato al 47,5%, 20 punti base sopra la guidance data dalla stessa St. Anche l’ebit margin è stato su livelli record al 29,1%. Per quanto riguarda le previsioni per il primo trimestre 2023, la società attende ricavi in rialzo su base annuale, ma in calo rispetto ai tre mesi precedenti. Nel dettaglio, per il primo trimestre 2023 St si aspetta ricavi netti di 4,20 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti a una crescita anno su anno del 18,5% e a una flessione del 5,1% rispetto al trimestre precedente. Il margine lordo sarà intorno al 48%.

«Stimiamo che l'outlook per il primo trimestre 2023, che vede un andamento migliore rispetto alla normale stagionalità, comporti una revisione positiva rispetto al consenso, a livello di fatturato ed ebit, rispettivamente, dell’11% e del 33%», hanno commentato gli esperti di Equita, secondo i quali le azioni trattano con un rapporto tra prezzo e utili attesi per il 2023 attorno a 12 volte, rispetto alla media storica di 16 volte. Pur indicando un target di prezzo più elevato delle attuali quotazioni e pari a 45 euro, Equita consiglia tuttavia prudenza (‘Hold’).

Intermonte, invece, ha emesso un giudizio di Outperform pur stimando un target di prezzo a 40,35 euro, inferiore ai corsi di Borsa. «I risultati riportati nel quarto trimestre 2022 sono leggermente migliori delle aspettative grazie ad una forte domanda del mercato automotive e industriale, nonché nei programmi per i clienti coinvolti (ovvero principalmente contratti specifici con Apple e Tesla). Buona anche la generazione di cassa con i giorni di giacenza del magazzino sostanzialmente in linea con le attese che mostrano uno sviluppo stabile», hanno commentato gli esperti, sottolineando inoltre che le previsioni per il primo scorcio del 2023 sono ben al di sopra delle aspettative sia in termini di ricavi che di margine. Infine, la guidance sui ricavi per l’intero 2023 implica una crescita del +7% su base annua, a metà della precedente indicazione di un rialzo tra il 4 e il 10%, ben al di sopra delle aspettative della sim e di quelle di consenso, con aumento potenziale rispetto alle stime di consenso superiore al 10%.

Anche per Banca Akros i numeri di St hanno battuto le attese, soprattutto per quanto riguarda il margine lordo del quarto trimestre. Sono inoltre state «sorprendenti» le previsioni per l’anno in corso. Banca Akros consiglia un Buy sulle St con l’indicazione di un target di prezzo a 43 euro.