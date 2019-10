Sta nascendo a Gardaland il Legoland Water Park di Enrico Netti

A Gardaland sta prendendo forma l’area Legoland Water Park che verrà inaugurata nel giugno 2020. Il portale l’ingresso ha una forma ad arco ed è alto 6,5 metri e largo 13 metri. Per costruirlo sono stati impiegati 400 mega mattoncini Lego di colore bianco e blu che restituiscono al pubblico la sensazione di una grande onda. L’area sarà arricchita da 240 Lego Models, personaggi e costruzioni a tema realizzati con ben 3 milioni dei classici mattoncini di plastica.

Tra i più suggestivi c’è il grande polpo viola, realizzato con circa 258mila mattoncini, che all’ingresso dell’area accoglie i visitatori. Karen Hornby, Model delivery manager di Merlin Entertainments, racconta che «Saranno in tutto ben 488 i Lego Models appositamente pensati per Gardaland e costruiti in diverse parti del mondo tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca e Malesia».

Modelli studiati per essere dinamici e stimolare la creatività dimostrando le infinite possibilità offerte dai mattoncini che a Gardaland saranno ispirati al tema dell’acqua. Il Legoland Water Park di Gardaland sarà il primo parco acquatico a tema in Europa e in quinto al mondo oltre a quelli di California, Florida, Malaysia e Dubai.