Stabile l’industria, servizi in calo ma la crescita di Pechino si consolida

La Banca stima che la crescita nel 2021 sarà dell’8,5% e del 5,4 l’anno prossimo. L’ultimo bollettino relativo alla Cina stima un’ulteriore normalizzazione dell’economia. L’8,5 è infatti superiore al 7,9% stimanto sei mesi fa. La frenata ci sarà, ma nel 2022, quando si tornerà ai livelli di crescita pre pandemici e finirà anche del’effetto-inflazione .

Restano le criticità. Specie la gestione dei nuovi contagi nel Paese che finiscono per rallentare la riapertura delle frontiere del Paese, per il momento almeno contingentate.

Una discesa ormai irreversibile dal 2014

Quanto ai livelli dl PMI vicini a quota 50, c’è da dire che la temuta discesa al di sotto della soglia critica ha radici lontane, data almeno dal settembre del 2014, è da allora che il Purchasing Managers' Index (PMI) è diminuito costantemente, a prescindere dagli effetti della pandemìa che ha portato tutti gli indicatori al di sotto dello zero.

“Nel 2016, il PMI è scivolato al livello più basso, nell’aprile ha toccato pericolosamente quota 50,1. Ovviamente sono le piccole imprese a soffrire di più in questi casi - dice da Shanghai Carlo D’Andrea, vice presidente della Camera di commercio europea in Cina - ma il processo in corso è ben più ampio. L'industria manifatturiera richiede una tecnologia di livello alto e l'emergente industria strategica contribuisce solo in piccola percentuale alla struttura dell'industria manifatturiera cinese”. “Di fatto - continua D’Andrea - le imprese nel settore manifatturiero sono in piena ristrutturazione, le strutture industriali si stanno adeguando per soddisfare le nuove esigenze, le imprese responsabili dell'inquinamento o quelle che consumano grandi quantità di energie sono in via di dismissione. In definitiva, la trasformazione della struttura industriale deve ancora affrontare forti pressioni”.