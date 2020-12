Stabile la ripresa cinese a novembre, ma la Banca centrale inetta liquidità

I dati del National Bureau of Statistics rivelano che il prezzo medio è cresciuto del 4,3%, in ottobre, rispetto a un anno fa.

La mossa della Banca Centrale

Questo elemento si traduce in un fattore di incertezza per il sistema finanziario (e bancario, in particolare).

Le autorità vogliono stabilizzare i mercati finanziaria a fine anno, così la Banca centrale ha emesso 950 miliardi di yuan (144,96 miliardi di dollari) in prestiti attraverso una linea di prestito a medio termine (MLF) di un anno destinati alle istituzioni finanziarie proprio per mantenere ampia la liquidità bancaria, dopo i recenti default dei corporate bonds che hanno fatto peraltro naufragare nuove emissioni.

Un volume da record, che si giustifica con le pressioni dei defaults ma anche con il peso dello yuan forte. La Banca centrale ha comunque che, a dispetto dell’ammontare iniettato, l’impatto maggiore sarà sul medio, non sul lungo termine.