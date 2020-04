Stabilire bene gli obiettivi dell’Italia

Le uniche condizioni che al momento sono richieste per l’attivazione della nuova linea di credito Mes sono due: 1) che i fondi vengano utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; 2) che successivamente alla crisi i Paesi tornino a rispettare le regole fiscali europee. Quest’ultimo punto è importante perché costituisce l’impegno del Paese ad una gestione prudente delle proprie finanze pubbliche nei prossimi anni. Una volta esplicitato questo impegno, sarebbe naturale che la Bce fosse disponibile a garantire la liquidità dei titoli di Stato italiani senza limiti. Lo stanno facendo tutte le banche centrali del mondo. A questo riguardo il governo italiano dovrebbe richiedere che la nuova linea di credito Mes fosse sufficiente per attivare, in caso di necessità, le Outright Monetary Transactions (OMT) introdotte dalla Bce nel settembre 2012.

Chiariamo un aspetto. Le banche centrali intervengono massicciamente sul mercato dei titoli governativi, ma alcune condizioni devono essere soddisfatte. In primo luogo che i titoli di Stato che acquistano vengano ripagati, perché altrimenti la banca centrale incorrerebbe in una perdita di capitale e dunque nella necessità di una ricapitalizzazione o metterebbe a repentaglio la solidità della moneta (perché a fronte della moneta immessa nel sistema economico, la banca centrale avrebbe all’attivo titoli di valore inferiore). Questa è la ragione per cui le OMT sono state pensate insieme ad un programma di aggiustamento macroeconomico con le istituzioni europee, Mes in primis.

Quindi se attivare la nuova linea di credito Mes ci aiutasse da un lato a rafforzare il nostro impegno alla sostenibilità del debito pubblico e dall’altro a fare sì che la Bce fosse pronta ad intervenire per garantire la liquidità nel mercato dei titoli di Stato in caso di necessità, credo che prenderemmo due piccioni con una fava e probabilmente vedremmo lo spread calare. Un secondo aspetto rilevante della trattativa in corso riguarda la creazione di un fondo europeo finanziato con titoli di debito europei per sostenere la ripresa. Se veramente si arrivasse ad avere titoli comuni europei, il passo in avanti sarebbe storico. Sarebbe comunque debito, nel senso che dovremmo allocare delle entrate al ripagamento della nostra quota. Il vantaggio, oltre al forte segnale politico, sarebbe quello di limitare i fenomeni di frammentazione finanziaria tipici dei momenti di tensione. Invece che vendere titoli italiani e comprare titoli tedeschi, gli investitori nei momenti di avversione al rischio potrebbero comprare titoli europei e quindi finanziare anche l’Italia. Sarebbe anche un passo importante per integrare maggiormente i sistemi bancari e finanziari dell’area euro. Un passo in questa direzione aiuterebbe certamente a rendere più stabile il nostro mercato dei titoli di Stato.

Andiamo incontro a un periodo molto difficile, con il nostro debito pubblico che già alla fine dell’anno supererà il 150% del Pil. Non possiamo permetterci uno spread elevato e volatile. È importante che il governo porti avanti al meglio la trattativa attuale per evitare di ritrovarsi in una situazione più difficile domani.

Università di Padova e Prometeia