Stabilizzazioni e flessibilità nell’hub logistico utilizzato da Zalando

Inoltre, conclusa la fase di avvio della nuova attività (in cui ancora rientra il sito logistico), dal 1° marzo dell’anno prossimo i dipendenti a tempo determinato, anche in somministrazione, potranno essere fino al 40% (al netto delle categorie “svantaggiate”) dei tempi indeterminati presenti in azienda. Per questi ultimi, viene attivata una banca delle ore, che consente agli operai di lavorare in eccesso rispetto all’orario settimanale normale durante le fasi di picco, accumulando fino a 160 ore annue da recuperare poi nei periodi più tranquilli o eccezionalmente monetizzate.

I dipendenti che lavorano almeno sei ore al giorno possono contare su una pausa giornaliera aggiuntiva, rispetto al contratto collettivo nazionale, di 10 minuti, mentre la pausa pranzo/cena viene allungata da 30 a 42 minuti (ma l’estensione non è retribuita).