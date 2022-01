Stadi a porte chiuse, la Lega convoca assemblea d’urgenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’assemblea d’urgenza per le 15,30 di oggi, 8 gennaio, in video conferenza con i presidenti dei club è stata convocata dalla Lega Serie A per affrontare il tema dell’emergenza Covid alla luce della telefonata del presidente del Consiglio Draghi a quello della Federcalcio Gravina. Nel colloquio Draghi aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l’ipotesi di giocare le gare a porte chiuse.

Giornate intense

Calcio sotto i riflettori per l’emergenza Covid. In giornata potrebbero quindi arrivare decisioni da parte della Federcalcio in merito all’ingresso dei tifosi alle 7 partite di Serie A in programma domenica 8 gennaio.

L’invito di Draghi

Le preoccupazioni del governo per l’ondata della variante Omicron, vista i possibili data la notevole capienza degli stadi, ha fatto rivolgere il 7 gennaio un invito alla collaborazione dal presidente del Consiglio, Mario Draghi al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, con la sollecitazione a valutare la sospensione del campionato o lo svolgimento delle partite a porte chiuse per limitare la diffusione del contagio. La decisione è rimessa, si puntualizzava, alla Federazione.

La replica di Gravina

Di fronte alla preoccupazione di Draghi, Gravina ha già ricordato lo stop di tutti i campionati dalla Serie B in giù (la Serie C ha fatto slittare ulteriormente la ripresa rinviando anche la terza giornata di ritorno), confermando comunque la volontà della massima serie di andare avanti. Negli stadi si applicano già le regole introdotte di recente per assistere agli eventi sportivi: gli stadi all’aperto si sono visti ridurre la capienza al 50%, al 35% se al chiuso.

Le sanzioni

Per accedere a determinati servizi e attività (ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi e così via) è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, con il divieto di consumo di cibi e bevande nel corso delle manifestazioni. Dal 10 gennaio occorrerà il green pass rafforzato, e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età): per gli inadempienti ci sarò il rischio di una sanzione da 400 a 1.000 euro.