Stadio e turismo, Bergamo splende sotto la stella Atalanta

Il risvolto sociale

L’Atalanta ha dato un senso a quella terra senza identità che si chiama Zingonia. Immaginata negli anni Sessanta dall’architetto romano Renzo Zingone, da cui prende il nome, doveva essere una terra in cui persone e industrie dovevano andare a vivere creando una città ideale, dove case e posti di lavoro fossero vicini e tra loro raccordati. In realtà l’operazione artificiale non è mai nata: Zingonia di fatto non è un comune - al suo interno ce ne sono cinque - ma un luogo dove sono finite perlopiù industrie e dove le case popolari hanno subito il degrado. Zingonia è stata conosciuta più per la sua delinquenza che per la sua idealità iniziale.

Ma qui si allena anche la squadra di Bergamo. Il figlio di Zingone, Massimo, intuì che lo sport avrebbe potuto avere un effetto trainante: organizzò gare motociclistiche e portò il Giro d’Italia nel 1969; nel 1970 costruì il Tennis Club con 16 campi e realizzò un impianto per il calcio. Il Grand Hotel ospitava i ritiri delle squadre che andavano a giocare in Lombardia.

L’Atalanta, con il suo centro sportivo in continua espansione, è stata per molto tempo un’oasi. E ora lo è ancora di più. Dal 2003 il centro è cresciuto, con un nuovo centro direzionale, palestre, piscine, parcheggi, ristoranti. Poi la famiglia Percassi ha allargato i confini, con otto campi e una palazzina per il settore giovanile.

L’Atalanta intanto è diventata a sua volta il simbolo del business Percassi: una galassia di investimenti diversificati, raccolti dentro la holding Odissea. L’ultimo fiore all’occhiello del gruppo è stato il noto locale del caffè americano Starbucks, sbarcato nel centro di Milano nel 2018 e sviluppato proprio da Percassi. Su scala internazionale il gruppo si era già dedicato allo sviluppo dei negozi dei marchi Benetton, Zara, Gucci, Levi’s, Nike, Lego, Swatch, Victoria’s Secret.