Stadio della Roma, l’iter va avanti. Ma restano da sciogliere i nodi parcheggi, espropri e mobilità

Il nodo parcheggi

Nella proposta di delibera di pubblico interesse, la Giunta ha chiesto alla As Roma di garantire una dotazione di parcheggi calcolata sul massimo della capienza stadio prevista (62mila spettatori). Ora bisognerà vedere se l’assemblea capitolina dettaglierà meglio questa prescrizione. Ma per la As Roma questo potrebbe voler dire aggiungere altri 2.800 posti auto. Colloqui sono già in corso tra As Roma e Comune, e tra As Roma e Ferrovie, per trovare una soluzione.

Nodo mobilità

C’è poi la questione mobilità. La giunta chiede che sia data priorità, nell’accesso allo stadio, al trasporto pubblico. Questo vuol dire soprattutto la Metro B e la stazione ferroviaria di Tiburtina, che andranno potenziate in occasione dei match. C’è poi la questione del vicino ospedale Sandro Pertini: la giunta ha chiesto garanzie affinché il cantiere sia realizzato in modo tale da minimizzare i fattori di disturbo all’ospedale. A cui il progetto dovrà garantire una viabilità di emergenza ad hoc. Come pure dovrà essere garantito all’ospedale l’isolamento dall’inquinamento acustico. Anche su questi punti la As Roma si è detta pronta a fornire adeguate garanzie.

Nodo espropri

È vero che l’area su cui dovrà sorgere le stadio è di proprietà pubblica. Ma ci sono delle zone, che la giunta chiede di verificare, in cui ancora non sono completate le procedure di esproprio riferite al vecchio progetto del centro direzionale (mai realizzato, doveva decentrare gli uffici dal centro città). C’è per esempio il caso di una carrozzeria presente nell’area. Ci sono poi costruzioni private di cui andrà verificata la regolarità. Gli espropri, con le loro procedure lunghe che hanno spesso code giudiziarie, rischiano di rallentare non poco l’opera. La giunta chiede alla As Roma di farsi carico della situazione. La società non è entrata nel dettaglio («daremo risposte serie e adeguate secondo i tempi», è stata la risposta). Ma se il nodo non dovesse essere risolto in tempi rapidi la società potrebbe essere costretta a valutare una revisione del progetto per bypassare queste aree.

Aspetti storici e paesaggistici

Nella zona potrebbero poi esserci ritrovamenti di reperti storici. La giunta chiede alla As Roma di effettuare le indagini archeologiche dirette, e nel caso (tutt’altro che improbabile) di ritrovamenti, questi dovranno essere valorizzati.

Il ruolo dell’assemblea capitolina

L’iter del progetto è ora fermo alla tappa del consiglio comunale, che sta esaminando la proposta della giunta sulla dichiarazione di pubblico interesse. Spiega Tommaso Amodeo (Lista civica Gualtieri), presidente della commissione Urbanistica: «Questa proposta è all’attenzione di molte commissioni, oltre all’Urbanistica, come per esempio Mobilità, Ambiente, Patrimonio e Lavori pubblici. Stiamo studiando le carte per circostanziare meglio le indicazioni della Giunta. Entro aprile contiamo di finire il lavoro e proporre all’assemblea le proposte di modifica».