Staffetta 4x100 stile / Tutta l’Italia da Nord a Sud, unita da quattro agazze magiche

Per la prima volta l’Italia portava alla Paralimpiade una staffetta femminile del nuoto e le golden girls confezionano il capolavoro. Quattro ragazze per una prima volta nella staffetta 4x100 stile libero 34 punti: sono Xenia Palazzo, 23enne nata a Palermo, Vittoria Bianco, 25 anni di Putignano, Giulia Terzi, 26 anni di Milano e Alessia Scortechini, 24 anni di Roma. L’Italia unita da Nord a Sud. L’Italia parte piano: è una staffetta equilibrata e omogenea che mette in ultima frazione Alessia Scortechini, l’atleta più veloce (S10). È lei, nei 100 metri ifinali, a dare il cambio a Giulia Terzi sul filo della terza pozione, che, bracciata dopo bracciata, diventa secondo posto, alle spalle delle americane. E le ragazze sono già felici così: era una loro prima volta ma poi le notizie arrivano dai monitor dell’Aquatics Centre. C’è trambusto a bordo vasca, mani dei capelli per alcune, incredulità e grandi sorrisi per altre. Le nuotartici a stelle e strisce hanno sbagliato i cambi e l’oro finisce alle italiane, arrivate seconde in vasca. È un oro inatteso e dolcissimo: «Non sappiamo neanche cosa abbiamo fatto. Siamo entrate dicendoci di divertirci e dare il massimo. Non ce l’aspettavamo per niente, abbiamo provato la staffetta solo agli Europei di Funchal e mai e poi mai ci saremmo aspettati una medaglia, figurarsi l’oro». Evviva la sincerità.

