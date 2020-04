Stagionali agricoli, accordo con la Romania A breve l’incontro tra il ministro Bellanova e l'ambasciatore di Bucarest per riaprire il flusso di lavoratori interrotto dall'emergenza di Micaela Cappellini

(EPA)

3' di lettura

La ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, è al lavoro per cercare l’intesa con i Paesi dell’Est Europa e riportare i lavoratori stagionali nei campi italiani. Ora che la Commissione europea ha dato il via libera al cosiddetto “corridoio verde”, cioè alla libera circolazione nella Ue dei lavoratori agricoli al pari di quelli del settore sanitario, è questa la via maestra per rispondere all’emergenza dell’agricoltura italiana. «Sono in contatto con quei Paesi - ha detto la ministra - e lunedì 6 aprile incontrerò l’ambasciatore rumeno in Italia. I corridoi verdi sono importanti, ma da soli non bastano. È necessario individuare soluzioni condivise Paese per Paese e stiamo lavorando anche su questo fronte».

La carenza di manodopera sui campi

Non basta aver prorogato automaticamente i permessi di soggiorno fino al 15 giugno dei lavoratori extracomunitari, per risolvere la carenza di manodopera che si venuta a creare nei campi. Perché all’appello mancano soprattutto i lavoratori comunitari: soltanto dalla Romania arrivano ogni anno nel nostro Paese oltre 107mila stagionali, un terzo di tutta la manodopera straniera. Sono loro che è urgente far tornare.

Plaude all’iniziativa Ettore Prandini, presidente della Coldiretti: «Bisogna raggiungere l’accordo con i governi dei Paesi dell’Est Europa perché riprenda l’arrivo dei loro lavoratori nei campi italiani. Con questi Paesi dobbiamo concordare un piano di garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori, in modo tale che quando rientreranno nel loro Paese d’origine non dovranno essere sottoposti alla quarantena».

Emergenza braccianti anche negli altri Paesi

L’emergenza braccianti, in questo momento, è un problema di tutti i Paesi dell’Europa occidentale. In Francia, per esempio, mancano all’appello circa 200mila stagionali: qui il ministro dell’Agricoltura, Didier Guillaume, ha proposto alle persone che si trovano in stato di disoccupazione tecnica di lavorare nei campi. Parigi ha anche avviato una piattaforma informatica per far incontrare domanda e offerta di lavoro alla quale sembra abbiano già aderito 60mila francesi. Anche a Berlino la ministra dell’Agricoltura, Julia Klockner, ha proposto che quanti hanno perso il lavoro in altri settori, in particolare nel mondo della ristorazione, si riconvertano temporaneamente all’agricoltura. L’incrocio tra domanda e offerta, in questo caso, dovrebbe avvenire a livello regionale, nei singoli land.

Il modello italiano

«Il modello francese e quello tedesco sono esperienze interessanti - ha detto la ministra Bellanova - ma ho un’ambizione: il modello italiano. Bisogna fare in modo che tanti stagionali di altri settori, come turismo e ristorazione, possano guardare al lavoro agricolo come un’opportunità di reddito. Ma allo stesso modo bisogna accelerare l’emanazione del decreto flussi, che vedrà per la prima volta una collaborazione attiva delle organizzazioni agricole per gestire le quote regolari e trasformarle in contratti di lavoro. E dico che servono aiuti al lavoro agricolo anche dall’Europa. La nostra sicurezza alimentare dipende da qui».