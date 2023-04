Stagionali, procedura d’infrazione Ue contro Italia e altri 9 Paesi. Nel mirino anche i contratti a termine nella Pa e le norme antiriciclaggio

L’Italia dispone ora di due mesi per rimediare alle carenze rilevate, oppure la Commissione europea potrà decidere di deferirla alla Corte di giustizia Ue.

L’Ue apre infrazione contro l’Italia su norme antiriciclaggio



Bruxelles ha deciso di inoltre aprire una procedura di infrazione nei confronti di Italia, Lettonia e Portogallo per il mancato corretto recepimento della direttiva Ue in materia di antiriciclaggio. I tre Paesi «avevano notificato il pieno recepimento» delle norme comunitarie, ma la Commissione europea «ha individuato diversi casi» di «mancata conformità» su aspetti ritenuti «fondamentali» - come, nel caso dell’Italia, «la licenza o regolamentazione dei prestatori di servizi» -, decidendo pertanto di inviare alle autorità nazionali una lettera di messa in mora.

«Le norme antiriciclaggio sono uno strumento importante nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull’insieme dell’Ue», evidenzia Bruxelles in una nota, esortando i Paesi ad «attuare le norme» in modo «controllato ed efficiente» per «combattere la criminalità e proteggere il sistema finanziario» Ue. Anche in questo caso Roma, Riga e Lisbona dispongono ora di due mesi per rispondere ai rilievi di Bruxelles e adottare le misure necessarie, oppure potrebbero essere deferite alla Corte di giustizia Ue.

Loading...