Stagione 2021: l’anno da incorniciare per Toyota nel motorsport

Il 2021 è stato un anno senza precedenti per il motorsport di Toyota grazie alle imprese del Team Gazoo Racing. La squadra capitanata da Akio Toyoda ha infatti trionfato su tutti i fronti, conquistando il titolo iridato in tutte le competizioni Fia a cui ha preso parte. E per la nuova stagione ci sono in serbo numerose novità elettrificate.

Titolo piloti e costruttori nel Wrc

Nel Campionato del Mondo Rally Fia (Wrc) il World Rally Team ha messo a segno una storica doppietta (prima nella storia del Gazoo Racing), aggiudicandosi il Titolo Costruttori con la Toyota Yaris Wrc e quello piloti, grazie all'ottavo mondiale in carriera conquistato da Sébastien Ogier insieme al suo co-pilota Julien Ingrassia.

La tappa finale di Monza si è rivelata il teatro perfetto per il trionfo del team guidato da Jari-Matti Latvala, che ha coordinato magistralmente lungo tutto l'arco della stagione gli sforzi della squadra. Il Titolo Costruttori è infatti arrivato grazie anche alle ottime performance di Elfyn Evans (secondo nella classifica generale) e dei giovani Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta; sul podio di ogni tappa del mondiale, infatti, è sempre salito almeno un equipaggio del team.

Nella stagione 2022 Toyota rinnova la propria partecipazione al Campionato Mondiale Rally con la nuova Gr Yaris Rally1, dotata di powertrain ibrido e sviluppata in base ai nuovi regolamenti Fia.

Terzo mondiale in Wec

Nel Campionato del Mondo Endurance FIA (Wec) Toyota ha vinto il suo terzo mondiale consecutivo, aggiudicandosi Titolo Piloti e Costruttori grazie al successo della GR010 Hybrid #7 guidata da Mike Conway, Kamui Kobayashi (che nel 2022 assumerà anche il ruolo di Team Principal) e Josè María Lòpez. Nel corso della stagione il Team Gazoo Racing ha vinto tutte le gare in programma, vincendo inoltre nella 24 Ore di Le Mans per la quarta volta consecutiva.