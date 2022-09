«Stagione d’oro, ora rafforzare il turismo sportivo per crescere»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata un'estate eccezionale, questa del 2022, per il turismo romagnolo, iniziata con un record di presenze in Riviera nel ponte del 2 giugno, proseguita con il sold out per la Notte Rosa e poi spiagge e alberghi sempre pieni, complice l'afa africana e la voglia di vacanze sicure delle famiglie, dopo due anni e mezzo di pandemia. In attesa che le statistiche ufficiali confermino il ritorno ai picchi storici di presenze sui 120 chilometri di costa da Comacchio a Cattolica, dove si concentra l'80% del turismo regionale, c'è chi non si accontenta.

«Il nostro obiettivo è valorizzare anche altre forme di turismo, a partire da quello sportivo, per portare ricchezza in zone meno note del territorio, destagionalizzare e internazionalizzare i flussi». A dirlo è un romagnolo doc, Davide Cassani, da cinque anni presidente dell'Apt Emilia-Romagna (dopo la carriera di ciclista e commissario tecnico), non certo neutrale quando si parla della sua terra: «La mia casa è sempre stata tra Solarolo e Faenza (nel Ravennate, ndr), ho viaggiato ovunque e sono contento quando parto ma ancora di più quando torno, perché in nessuno posto si sta bene come in Romagna».

Questa concentrazione sulla costa della Romagna di movimenti turistici solo in estate è però rischiosa e miope…

Infatti stiamo lavorando con l'ottima squadra guidata da Emanuele Burioni (direttore dell'Azienda di promozione turistica, ndr) per costruire un turismo alternativo che porti soddisfazione a tutti i nostri associati, non solo a quelli sulla Riviera. Gli anni del Covid sono stati l'occasione per una virata che oggi fa dell'Emilia-Romagna la seconda regione dopo il Trentino per il cicloturismo e che ha portato al debutto della “Sport valley”.

Non sono troppe queste “valley” emiliano-romagnole? Ci sono già quella dei motori, del food, del wellness tutte già vocate anche al business turistico…