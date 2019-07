Dallo Strega al Campiello al via la stagione dei Premi, ma servono veramente? Si parte a luglio con il Premio Strega, poi a settembre il Campiello: è questa la stagione più attesa in Italia dagli scrittori, la stagione dei Premi che possono far decollare o consacrare una carriera. Ma i premi letterari davvero agiscono come moltiplicatori del successo di un libro? di Serena Uccello

A luglio il Premio Strega, a settembre il Campiello. È questa la stagione più attesa in Italia dagli scrittori. La stagione dei premi quella che può determinare la carriera di un autore, il destino di un libro. In Francia la trepidazione del mondo editoriale si focalizza, dal 1902, sul mese di novembre quando viene assegnato il Goncourt: un riconoscimento che davvero può, numeri alla mano, far lievitare le vendite di un libro. Come ad esempio accadde nel 1984 con L’amante di Marguerite Duras, che dopo la vincita raggiunse il tetto delle 700mila copie. Medesimo risultato per un romanzo complesso e soprattutto monumentale, quindi non esattamente a misura di grande pubblico, come Le Benevole di Jonathan Littel che divenne un caso editoriale internazionale. In Gran Bretagna Julian Barnes che con il romanzo Il senso di una fine vinse nel 2011 il Man Booker Prize: la settimana prima della vittoria vende poco più di duemila copie a settimana, la settimana successiva alla vittoria sale a oltre 14 mila.

Oltreconfine, negli Stati Uniti è chiaramente il Pulitzer (anche se è da attribuire al National Book Award il successo di autori come William Faulkner, John Cheever, Philip Roth) - a far schizzare un titolo: nel 2002 per Richard Russo con il romanzo Il declino dell’impero Whiting le vendite negli Stati Uniti crescono del 6500 per cento. Qualche anno dopo, il mondo editoriale assiste all’esplosione di Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, che passa da 1.200 a oltre 11mila copie a settimana dopo aver vinto l'edizione del 2009.

Questo è ciò che accade all'estero. E in Italia? Nel nostro Paese uno studio realizzato qualche anno fa nel 2013 da Michela Ponzo e Vincenzo Scoppa ha stimato che in Italia la vittoria del premio Strega in media aumenta le vendite del libro del 500 per cento. Un effetto che in queste proporzioni vale per il vincitore e non, con alcune eccezioni, per gli altri libri finalisti. I due studiosi hanno analizzato le classifiche dei libri più venduti dal 1975 al 2005.

Qualche esempio: nel 2013 il romanzo Resistere non serve a niente di Walter Siti era arrivato alla finale del premio Strega con 30mila copie vendute, dopo una settimana dalla vittoria raggiunge le 40mila e raddoppia la presenza in libreria. Il trend positivo è continuato, dopo alcuni giorni le copie sono diventate 80mila e il libro è stato ristampato due volte. Nel 2009 Tiziano Scarpa e il suo Stabar mater passato da 8mila copie vendute a 90mila dopo la vittoria. Paolo Giordano nel 2008 con La solitudine dei numeri primi entra al Ninfeo con 65mila copie e tocca dopo la vittoria il milione di copie vendute. Nel 2002 Margaret Mazzantini con Non ti muovere è rimasta in classifica tra i libri più venduti per 65 settimane. Caos calmo di Sandro Veronesi (2006), Storia della mia gente di Edoardo Nesi (2011), Il viaggiatore notturno di Maurizio Maggiani (2005) hanno raggiunto nell'anno dello Strega i primi posti nella top ten: Nesi ha addirittura più che decuplicato le copie, da 8mila a più di 106mila nel corso del 2011.

Non sempre però è andata in questo modo: ci sono stati casi in cui la crescita è stata inferiore ai pronostici. Come il caso di Inseparabili di Alessandro Piperno nel 2012 non ha avuto il successo sperato pur totalizzando 65mila copie nel corso dell’anno partendo da 14mila. Anche per Niccolò Ammaniti nel 2007 non c’è stato l’atteso boom, ma Come Dio comanda ha incrementato le vendite di oltre 100mila copie, da 78 a 180mila.