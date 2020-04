Stagisti e disoccupati ai margini del nuovo welfare emergenziale di Tortuga

3' di lettura

Il governo ha messo in campo con il decreto di marzo una tutela di welfare mai vista prima. Tuttavia, rimangono ancora diverse falle in particolare l’esclusione dai beneficiari di alcune specifiche categorie di cittadini. Ha fatto molto discutere la situazione dei lavoratori in nero, mentre ha suscitato meno clamore l’esclusione di altri due gruppi: gli stagisti e i disoccupati.



Si tratta di situazioni differenti, che rischiano però di fare figli e figliastri. I tirocini (quelli extracurricolari su cui ci concentriamo) non sono un’esperienza di lavoro, ma un’attività formativa per cui viene corrisposta un’indennità di partecipazione minima di 300 euro, che può crescere di alcune centinaia, mentre non è previsto il versamento dei contributi e una tutela in caso di interruzione dello stage. Ed è giusto che sia così. Tuttavia tanta flessibilità pone dei problemi in una situazione eccezionale come quella attuale.

In queste settimane le Regioni (la competenza legislativa è in capo a loro) hanno adottato alcune misure a riguardo. Molte hanno sospeso gli stage per poi recuperare il periodo perso una volta riavviata l’attività aziendale, lasciando anche aperta la possibilità di portarli avanti grazie allo smart working, quando possibile. Tuttavia nei periodi di sospensione viene interrotta anche l’indennità di partecipazione, facendo perdere potere d’acquisto al tirocinante in un momento così difficile. Stesso esito per chi vede addirittura interrompersi definitivamente il proprio stage a causa dell’emergenza, perdendo la propria fonte di reddito e le prospettive lavorative future.

Nei casi peggiori, se l’interruzione fosse dovuta al contagio da Covid, non si potrebbe nemmeno godere del periodo di malattia. Per molti giovani ai primi passi della propria carriera (quasi la metà degli stage nel 2018 ha coinvolto individui con meno di 25 anni) il tirocinio rappresenta una vera e propria forma di lavoro precaria, a dispetto delle formalità. Può essere l’unica fonte di reddito e può esistere un rapporto importante costruito con l’impresa ospitante, con la speranza di prospettive più stabili.

Sappiamo che nel 2018 l’esperienza dell’attivazione di un tirocinio extracurricolare ha coinvolto 348mila persone. È per tutelare questi giovani che compiono i primi passi nel mercato del lavoro ed evitare che tornino a pesare sulle rispettive famiglie allontanandoli dall’indipendenza economica, che sarebbe opportuna una mossa semplice e poco costosa per le casse pubbliche. Includere i tirocinanti che si vedono sospesi o interrotti i propri stage nella platea che riceverà il reddito di emergenza (Rem). Il basso importo che si prevede (attorno ai 400 euro al mese) garantirebbe una continuità di potere d’acquisto e non richiederebbe un afflusso di denaro pubblico ingente. Nel caso in cui i tirocini attivi a febbraio fossero 348mila - è una stima per eccesso – sarebbe necessaria una spesa inferiore ai 150 milioni al mese.