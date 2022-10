Stalker e Stoppard nel West End di Tom George e altre coppie

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lei precisa, lui distratto, lei energica, lui indolente, lei vigile, lui sbronzo. La strana coppia di Omicidio nel West End – esordio sul grande schermo di Tom George - formata dall'agente Stalker (Saoirse Ronan) e l'ispettore Stoppard (Sam Rockwell), è una di quelle indimenticabili coppie del cinema che continuano a vivere nella mente di chi le incontra anche dopo i titoli di coda, passa qualche giorno e ci si chiede ancora cosa avrebbe detto Stalker e come avrebbe reagito Stoppard.

L'agente Stalker è una biondina servizievole, impeccabile e goffa allo stesso tempo, ironica senza volerlo, mossa da una singolare varietà di risoluta disciplina; appunta letteralmente ogni cosa sul suo taccuino rosso, sembra suonata, forse lo è, per tutta una serie di eccessi meticolosi. Ha un fare diligente anche quando sfonda una porta con una spallata (la chiave era sotto allo zerbino) o si pianta con la macchina contro un palo. Comprensibilmente il burbero Stoppard - o signore, come lo chiama lei- la trova sinistra, eppure i due – costretti nella stessa indagine – funzionano.

Omicidio nel West End

Condividono un caso d'omicidio nel West End della Londra degli anni Cinquanta e qualcosa della loro asimmetria marcia nel modo giusto, anche quando Stoppard finge un appuntamento dal dentista per nascondersi al pub nel bel mezzo delle indagini e ciondola alticcio davanti agli occhi rigorosi di Stalker che comunque lo difende, lo protegge, forse se ne innamora. C'è qualcosa nella disarmonia di coppia che finisce per essere origine di un'intimità vincente, una specie di turbina degli amori non convenzionali, sarà un poco stereotipato come concetto, ma senza dubbio è sempre una formula vincente.

Per esempio, un altro binomio eccezionale è quello formato da Bruce Willis e Cybill Sheperd: bizzarra coppia di investigatori in Moonlighting, una nota serie tv degli anni Ottanta. Lei una bionda sofisticata, ex modella di successo completamente al verde; lui un fannullone e carismatico sciupafemmine. Si detestano all'inizio, vola anche uno schiaffo nel primo episodio, poi finiscono per piacersi e molto. Un po' come succede a Bond, che nell'ultimo capitolo (No Time to Die) che si trova a fare coppia con Nomi (Lashana Lynch) nuova 007. Insomma, nelle coppie del mondo investigativo qualcosa fa scoccare la scintilla, sarà che l'occulto avvicina? È successo anche al criminologo Rhyme (Denzel Whashington) e l'agente Amelia Donaghy (Angelina Jolie) in Il collezionista di ossa come agli intramontabili Fox Mulder e Dana Scully di X-Files.