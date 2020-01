Stalking, Meloni: «Ho avuto paura per mia figlia» L’uomo era stato arrestato lo scorso 31 luglio alla stazione Termini e posto ai domiciliari. La leader di Fdi è stata per mesi vittima di intimidazioni

2' di lettura

«Ho paura per mia figlia che ha appena 3 anni. La notte non dormo per questa vicenda, per le minacce che quest'uomo mi ha rivolto via Facebook. Lui sosteneva che gliel'ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma». É la drammatica testimonianza che Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia, ha tenuto oggi davanti ai giudici della prima sezione penale di Roma nel processo che vede imputato per stalking, Raffaele Nugnes, arrestato dalla Digos lo scorso 31 luglio nella provincia di Caserta.

Paura per la figlia di tre anni

Meloni ha ricostruito la vicenda rispondendo alle domande del pm. «Io vivo spesso fuori casa e il mio stato d'ansia è enormemente cresciuto - ha detto - perché ho dovuto prendere particolari cautele. Non bastava più la baby sitter per controllare mia figlia». Nel procedimento l'esponente di Fdi è parte civile. «Ho appreso dei messaggi minatori solo quando, più o meno in contemporanea, è stata allertata dalla Digos e mia sorella. Le era arrivato un video intimidatorio riconducibile all'imputato».



Lo stalker arrestato il 31 luglio 2019

Nugnes era stato arrestato lo scorso 31 luglio alla stazione Termini e posto ai domiciliari. La leader di Fdi è stata per mesi vittima dello stalker. Una persecuzione senza tregua, che l’ha spinta a presentare una denuncia nei confronti dell'uomo.

Lo stalker sosteneva di essere il padre della bimba. Meloni: «Mai visto»

Meloni ha ribadito di non averlo mai «visto o conosciuto». Il persecutore, originario della Campania, riteneva di essere il padre della figlia della Meloni. Per questo motivo pretendeva di incontrare la parlamentare per discutere della cosa. E aveva annunciato che sarebbe andato nella Capitale a trovarla. Quando ha preso il treno sono scattate tutte le misure a tutela della vittima. «Il mio modo di vivere è ovviamente cambiato. Ho paura anche dopo un messaggio pubblicato dall’imputato in cui scriveva: “hai tempo tre giorni per venire dove sai, se non vieni sai cosa succede, vengo a Garbatella...”».