Rottura nei negoziati sul debito Usa, Wall Street inverte la rotta

Improvvisa battuta d’arresto nelle trattative fra i repubblicani e la Casa Bianca per alzare il tetto del debito ed evitare il default. Lasciando l’incontro a porte chiuse, i conservatori hanno criticato la Casa Bianca. «Fino a quando non mostreranno di voler aver una conversazione ragionevole su quello che possiamo fare e su come possiamo andare avanti, non staremo qui seduti a parlare fra i noi. Le trattative sono in pausa», hanno detto i conservatori.

Wall Street gira in negativo con la pausa nelle trattative. Il Dow Jones perde lo 0,43% a 33.389,91 punti, il Nasdaq cede lo 0,45% a 12.642,38 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,36% a 4.183,07 punti.

Repubblicani premono su Biden

Il leader repubblicano del Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato che è «giunto il momento» per il Presidente Joe Biden di fare sul serio per negoziare un accordo per aumentare il limite di indebitamento della nazione. «Il tempo è fondamentale», ha dichiarato McConnell su Twitter.

Un alto funzionario della Casa Bianca coinvolto nei negoziati ha detto all’agenzia Ap che ci sono «reali differenze» tra le parti e che ulteriori «colloqui saranno difficili».

Tempi più lunghi

I negoziatori si sono incontrati per un terzo giorno a porte chiuse in Campidoglio, con la speranza di trovare un accordo nel fine settimana, prima di un eventuale voto della Camera la prossima settimana. Tuttavia al momento i negoziati sono sospesi e dunque i tempi per un accordo si allungano.