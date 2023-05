Stampa in 3D su misura dei progetti più innovativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Schio (Vicenza), Ecor International - azienda della meccanica che progetta, produce e assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione, 290 collaboratori di cui 60 ricercatori e ingegneri - fa della ricerca e stampa 3D la competenza chiave nel settore aerospaziale e lavora in rete con altre realtà italia e e internazionali. Grazie alla conoscenza approfondita del processo dell’additive manufacturing (manifattura additiva o stampa 3D), il Sentiero International Campus (il polo di ricerca industriale creato da Ecor International) è in grado di individuare di volta in volta soluzioni innovative ad hoc, specifiche per ogni progetto e componente. «I componenti come quelli che realizziamo per clienti che producono aerei e satelliti devono rispettare requisiti rigorosi e seguire processi di saldatura certificati. Hanno esigenze peculiari come l’estrema accuratezza nella saldatura, il controllo costante delle misure e delle forme e un’attenzione continua, fino alla fase finale del trasporto» spiega Rinaldo Rigon, Core Processes & Competences manager di Ecor International. Per questo i ricercatori e gli ingegneri affiancano il reparto di progettazione sfruttando la tecnologia di stampa 3D andando a creare dei pezzi unici, funzionali per il controllo, la saldatura e il trasporto. Un esempio specifico spiega le opportunità che nascono dalla collaborazione tra la parte produttiva di Ecor International con il centro di ricerca nella finale di un progetto aerospaziale, ovvero l’imballaggio e il trasporto del pezzo lavorato. I componenti che vengono realizzati per questo settore possono essere di dimensioni molto ridotte, sottili ed estremamente delicati; il trasporto deve essere assicurato tanto quanto le lavorazioni che lo precedono. Gli ingegneri de Il Sentiero International Campus possono realizzare contenitori in 3D con l’impronta precisa dei singoli pezzi da spostare: nel caso del kit di sei tubi per un satellite aerospaziale, ad esempio, è stato creato un contenitore speciale a protezione dei pezzi, che ne assicura la protezione durante il movimento.