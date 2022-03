Stampa, la macchina che abbatte i consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vantaggi ambientali molteplici che consistono in un risparmio del 70% dei liquidi per il lavaggio, un forno di essicazione con risparmio energetico fino al 50%, un motore con riduzione dei consumi energetici del 10%, minore tempo di funzionamento grazie alla maggiore velocità che vale un assoluto “record di velocità” nel settore della stampa a foglio e un sistema di diagnostica evoluta che richiede un minor numero di minori interventi tecnici.

C’è la sostenibilità al centro del progetto di crescita di Grafiche Antiga Spa, finanziato da Intesa Sanpaolo con 2,5 milioni, assistito dalla Garanzia Green di Sace. Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr.

L’operazione è finalizzata all’acquisto di una nuova macchina da stampa ecosostenibile. Si tratta dell’ultima nata in casa Koenig & Bauer, azienda tedesca leader nel mondo in questo settore, con un’ottica volta a rendere i prodotti sempre più green. È il primo modello in assoluto inserito nel territorio nazionale e il secondo in Europa.

Grafiche Antiga nasce nel Trevigiano oltre 50 anni fa dalla passione tipografica dei fratelli Antiga, passione che ha permesso una crescita costante e che l’ha portata a diventare oggi una realtà industriale di eccellenza nel settore delle arti grafiche. L’azienda offre soluzioni esclusive e un’elevata capacità produttiva, proponendo servizi di stampa, prestampa, legatoria, cartotecnica, editoria e logistica che uniscono la maestria artigianale all’eccellenza tecnologica industriale. Negli anni Grafiche Antiga si è distinta come realtà capace di prediligere la qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale e di investire nella sperimentazione e nell’innovazione, mantenendo l’attenzione sulla valorizzazione del capitale umano; 180 persone coltivano oggi il valore della qualità per tutti i clienti.

L’azienda nel 2021 ha redatto il proprio bilancio di sostenibilità, ponendosi obiettivi ESG molto ambiziosi. Grafiche Antiga sostiene, inoltre, la Fondazione Tipoteca Italiana, polo museale dedicato alla storia del carattere tipografico e alle sue applicazioni nella comunicazione visiva, che oggi è meta di designer provenienti da ogni parte del mondo e promuove eventi, convegni e manifestazioni.

L’operazione si è conclusa con Intesa Sanpaolo in stretta collaborazione con il Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ed è indicativa della volontà delle aziende del territorio di perseguire un piano di crescita responsabile.