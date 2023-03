Stancanelli: lunedì tutti in aula con fascia bianca, per ricordare la tragedia di Crotone

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'esortazione della scrittrice Elena Stancanelli ai ragazzi a presentarsi lunedì a scuola con una fascia bianca in segno di lutto e di ribellione per la tragedia avvenuta domenica scorsa nel mare antistante la Calabria, che arriva dalle colonne de La Stampa, viene accolta con favore dal mondo della scuola. «La Flc Cgil è assolutamente convinta che la partecipazione attiva degli studenti, degli insegnanti, dei presidi, alla vita politica, culturale e civile del paese - dice la dirigente sindacale Graziamaria Pistorino - sia il primo elemento di democrazia; sono benvenute tutte le iniziate che oggi nella scuola possano dire “no” all'indifferenza e alla mancanza di solidarietà. Le attività di sensibilizzazione non possono che essere orientate alla partecipazione sociale». Più sfumata la posizione dell'Associazione presidi Anp. «Se uno studente venisse a scuola con una fascia bianca per unirsi a questa forma di manifestazione - osserva Cristina Costarelli di Anp Lazio - non ci sarebbe nulla da osservare anche perchè si tratta di una iniziativa pacifica. Altro è schierarsi su un fatto su cui si stanno concentrando delle indagini e presumere di sapere come sono andate le cose, questa non la trovo una linea da sostenere. Chi di dovere sta analizzando come sono andati i fatti. In linea di principio bisogna sempre sostenere l'accoglienza e il soccorso ma nel caso specifico, prima di schierarsi su posizioni forti che presumono una verità che non c'è, non lo trovo opportuno, almeno a scuola . Se poi qualche studente si presenterà con una fascia bianca a scuola nessuno porrà osservazioni ma cerchiamo di sapere cosa è veramente successo prima di partire su posizioni molto schierate». Ivana Barbacci, segretaria della Cisl Scuola, spiega che «su tragedie come quella di Crotone non viene mai meno la nostra attenzione, né l'impegno a combattere ogni forma di indifferenza: come gente di scuola ne facciamo oggetto di un lavoro costante e quotidiano, insito nella natura del servizio che ogni giorno svolgiamo col nostro lavoro. La presenza del presidente Mattarella di fronte alle bare dei migranti esprime la partecipazione corale del Paese a una tragedia immensa che scuote le coscienze di tutti».