Stand su banchine galleggianti: ecco il Salone nautico post Covid di Raoul de Forcade

Il Salone di Genova quest'anno, a cusa del Covid, avrà un layout molto differente da quello degli anni scorsi

6' di lettura

La nautica mondiale riparte, nell’anno del Covid, dal Salone di Genova. Sarà la seconda volta, nell’arco del 2020, segnato dalla pandemia di coronavirus, in cui tutto il mondo guarderà al capoluogo ligure come teatro di una sfida da vincere. La prima è stata superata: la realizzazione, nei tempi previsti, del nuovo viadotto autostradale sul Polcevera: il ponte San Giorgio. La seconda sfida sarà appunto il Salone nautico, che aprirà i battenti l’1 ottobre, per chiudersi il 6. Un evento che assume notevole importanza per il comparto di riferimento. Perché l’Italia sarà la prima nazione al mondo, da gennaio di quest’anno, a mettere in piedi un grande boat show con l’epidemia in corso. La Francia, che aveva in programma il Cannes yachting festival tra l’8 e il 13 settembre, nella seconda metà di agosto ha dovuto dare forfait: spazi troppo piccoli (e forse organizzazione poco lungimirante) per ospitare i possibili visitatori, anche a fronte del provvedimento del governo Macron che, con l’aumento dei contagi, ha vietato gli eventi che radunano più di 5mila persone contemporaneamente.

Sono stati annullati anche il Monaco boat show di Montecarlo (che era previsto tra il 23 e il 26 settembre) e il Metstrade di Amsterdam (17-19 novembre), la più grande esposizione europea di accessori per la nautica. Invece, se non si verificheranno avvenimenti estremamente gravi, e per ora imprevedibili, legati alla pandemia, il Salone di Genova si farà. È una caratteristica precipua della kermesse italiana a infondere relativa tranquillità agli organizzatori, cioè Confindustria nautica, attraverso la controllata I saloni nautici (soggetti che hanno mostrato grande previdenza facendo, per tempo, la scelta di spostare la data dal 17-22 settembre a ottobre). A giocare a favore della manifestazione è il fatto che si svolga in un’area molto vasta, dove è possibile creare i distanziamenti necessari per allestire gli stand e visitare l’esposizione in sicurezza.

«Questo salone, che è il 60° – afferma Marina Stella, direttore generale di Confindustria nautica - sarà un modello al quale tutta la nautica internazionale guarderà. Noi, a differenza delle realtà che organizzano altri boat show, abbiamo una mission da associazione e il salone è uno degli strumenti con i quali promuoviamo l’industria. Anche per questo abbiamo preso la decisione di andare avanti. E la cancellazione degli altri saloni di settembre farà sì che a Genova ci sia la presentazione di tutte le anteprime mondiali e di tutta la vetrina europea autunnale della nautica. Questo, pur nella complessità del momento, quasi post bellico, di ricostruzione dell’economia, è un fattore molto positivo».

Il settore, prosegue Stella, «si è veramente rimboccato le maniche e siamo riusciti, anche come associazione, in fase di lockdown, a far ripartire già dal 27 aprile i cantieri, che sono realtà fortemente orientate all’esportazione e sono state riconosciute come le prime produzioni che potevano riprendere a lavorare. Poi, ai primi di maggio abbiamo fatto ripartire la rete di vendita; e il 18 maggio è stata la volta del charter e del diportismo nautico: l’Italia è stata una delle prime nazioni europee a riaprire le coste. Tutti elementi che hanno consentito alle aziende, dalle prime stime che avevamo fatto, che prevedevano una perdita del 13% del fatturato del settore e 5mila posti di lavoro in meno, di chiudere una stagione che forse è andata discretamente. Perché le aziende sono riuscite a recuperare le produzioni che avevano dovuto interrompere per il lockdown, non hanno subito grandi cancellazioni e hanno continuato a lavorare. E questo riguarda sia la grande nautica che la piccola, per la quale si temeva di più».

Anche il charter, continua Stella, «che aveva avuto una riduzione importante dei contratti» si è rimesso in carreggiata: «Il fatto che la barca sia stata vista anche come mezzo di distanziamento, come strumento di fruizione del tempo libero con maggiore tranquillità e sicurezza, ha consentito al mercato del turismo nautico di ripartire, nella stagione estiva».