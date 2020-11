Stand digitali e tour virtuali, il business va oltre le fiere

Le tre strade

Intanto le aziende si attrezzano. Già diverse, soprattutto nel settore dei macchinari per l’industria, hanno applicato tecnologie virtuali per trasformare il proprio stabilimento in uno spazio espositivo. In questo modo mettono i clienti nelle condizioni di accedere a uno show room virtuale navigabile liberamente, e possono accompagnare il cliente in una visita guidata in remoto dello stabilimento. Utilizzando strumenti come smart glasses si possono abbattere le distanze. Su questo fronte lavorano giovani imprese innovative come Vision Lab Apps stanno testanto la tecnologia per far visitare da remoto stabilimenti e industrie: il primo test si è svolto nell’azienda vitivinicola Villa degli Olmi.

E mentre si moltiplicano gli e commerce, la volontà di massimizzare le opportunità ha spinto alcune aziende a lavorare sulla propria reputazione digitale, in modo da essere percepite - anche in futuro - come realtà innovative, al passo con i tempi e dedicate ai clienti, ad esempio organizzando webinar ed eventi online.

Un caffè all’alba

La mancanza delle fiere ha un impatto importante sugli ordini di una azienda che esporta il 90%, come Alessi Domenico Spa, realtà orafa alla quarta generazione. Per tenere i contatti con i clienti, dall’Asia all’America, qui è nato il format del “virtual cafè” all’interno di una AD week show, una intera settimana dedicata ai clienti (la prima in piena pandemia). Scavalcando fusi orari ci si dà appuntamento con i clienti, e fra webcam e strumenti innovativi si mostra il nuovo campionario. «Distanti ma vicini, con del tempo di qualità e la possibilità di creare, comunque, un clima amichevole e di colloquio: per riconquistare un po' della visibilità che viene meno con le fiere di settore e soprattutto per andare sempre più verso una politica di branding», spiega Alice Alessi, responsabile marketing e vendite.

L’idea è nata dopo il primo lockdown, in un panorama assolutamente fermo: ora già si pensa a una terza edizione. «La seconda ondata ci ha trovato in qualche modo già preparati: avremmo comunque mantenuto questa formula anche in un contesto di emergenza meno forte. Non solo: abbiamo potenziato la comunicazione in ogni direzione, creando all’interno del sito sezioni dedicate a fornitori, clienti, collaboratori. E poi naturalmente usiamo i canali social, per riconquistare un po’ della visibilità che viene meno con le fiere di settore».

Un calice digitale

Posticipata al 2021 la 54.edizione di Vinitaly - Veronafiere ha dovuto riposizionare nel giro di due settimane un calendario di eventi che ne conta circa 70 in un anno tra Italia ed estero, alcuni fortemente radicati nella loro stagionalità - il settore ha vissuto a inizio novembre la prima fiera interamente digitale, la Merano WineFestival in versione completamente digitalizzata.