Standard Esg, i nuovi report allineati a quelli internazionali

A questo scopo, le imprese dovranno implementare e rendicontare un solido processo di valutazione della materialità che copra sia l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente e la società (Impact materiality) sia quello degli effetti dei fattori di sostenibilità (Esg) sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa (Financial materiality). La valutazione dovrà tenere conto anche delle possibili intersezioni tra le attività e i fattori Esg.

Riduzione degli oneri informativi

Gli standard sono stati razionalizzati e snelliti, riducendo di quasi la metà gli obblighi informativi rispetto alla bozza iniziale. Sono così state accolte le lamentele provenienti dalla consultazione pubblica circa il loro eccessivo dettaglio e complessità.

La richiesta di alcuni dati, come quelli che richiedono il coinvolgimento dei partner esterni della catena del valore, è stata posticipata. In questo caso, per i primi tre anni dall'entrata in vigore degli Esrs le imprese potranno utilizzare i dati interni, tranne quando essi siano necessari per consentire agli utenti di conformarsi con i requisiti di altri atti legislativi dell’Ue. In questo modo è stato posticipato il cosiddetto effetto trickle down per le pmi che devono soddisfare le esigenze informative delle imprese obbligate al reporting di sostenibilità ai sensi della Csrd.

Inoltre, con riferimento al processo di valutazione della materialità, salvo rarissime eccezioni, non sarà obbligatorio rendicontare su tutti i datapoint e non si dovrà rivelare, come era inizialmente richiesto dall’approccio del presupposto confutabile, il perché alcune informative non sono state ritenute rilevanti.

I prossimi passi

La Commissione Ue adotterà gli standard definitivi come atti delegati nel giugno 2023. Gli obblighi di segnalazione, come previsto dalla Csrd, saranno introdotti gradualmente. Le prime aziende dovranno applicare gli standard con riferimento all'esercizio 2024, per effettuare la pubblicazione del reporting di sostenibilità nel 2025. Le pmi quotate sono obbligate a partire dall'esercizio 2026 (pubblicazione nel 2027), con possibilità di posticipazione di un ulteriore anno.