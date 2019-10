S&P conferma il rating «BBB» all’Italia

La conferma arriva non solo dall’andamento dello spread tra BTp e Bund, ormai sostanzialmente stabile intorno ai 140 punti base da tempo, pur nei giorni solitamente tesi della discussione sulla Manovra, ma anche dalle testimonianze dei trader e degli investitori esteri. «L’Italia non è più un tema di dialogo tra gli investitori internazionali - osserva Karen J. Ward, chief market strategist Europe di JP Morgan Asset Management -. Il motivo? Ora è chiaro che l’Italia non intende uscire dall’euro. Questo è ciò che gli investitori temevano, per cui ora le vicende italiane non sono più percepite come un problema».

Come dire: l’Italia resta con tutti i suoi problemi (nessun economista li nega), ma dal punto di vista degli investitori tutto è tornato nella normalità. Il rischio estremo (dal punto di vista degli investitori) di Italexit è accantonato. Questo faceva davvero paura: chi compra BTp presta infatti euro allo Stato italiano, per cui non auspica che alla scadenza lo Stato restituisca lire (molto probabilmente svalutate) invece che euro.

Per questo il rischio di ridenominazione del debito è sempre stato il vero timore degli investitori. Accantonato, l’Italia è tornata l’Italia di sempre. Con tutti i suoi problemi, il suo debito gigantesco, la sua crescita asfittica. Ma senza il rischio estremo di Italexit. Così, nel periodo in cui gli occhi sono tutti puntati su Brexit, rapporti commerciali tra Cina e Usa, sull’andamento dell’economia e delle trimestrali, di Italia non si parla più.