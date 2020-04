Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia a BBB, outlook resta negativo

Le altre pagelle

Tra le altre agenzie, Moody’s dà all’Italia un rating Baa3, solo un gradino al di sopra del junk dopo il declassamento dell’ottobre 2018 ( ai tempi del governo giallo-verde) mentre Fitch le assegna BBB, due livelli sopra il non-investment grade, come Standard & Poor’s.

Due livelli prima del baratro

Anche se la Bce ha in parte disinnescato la mina con la recente decisione di accettare in via provvisoria fino a settembre come collaterale anche i titoli che dovessero scivolare dal paradiso degli investment grade verso l'inferno dei junk, c’era una comprensibile tensione attorno al giudizio di questa sera di Standard & Poor’s. Lo si è visto chiaramente nei giorni scorsi, quando i rendimenti italiani sono saliti e il famigerato spread sul Bund è tornato vicino ai livelli di un mese prima, quando l’Eurotower aveva lanciato il suo maxi-piano da 750 miliardi denominato Pepp.

Perché il rating è importante

In via teorica perdere lo status di investment grade significherebbe uscire automaticamente dai portafogli dei grandi investitori - in particolare assicurazioni, casse previdenziali o fondi pensione - i cui strumenti richiedono appunto requisiti minimi in termini di merito di credito. E le conseguenze potrebbero essere altrettanto pesanti per tutte quelle società, finanziarie e non, che hanno residenza in Italia. Per il momento tuttavia il pericolo è scongiurato.