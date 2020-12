Stanze degli abbracci, Visualis si riconverte e congela i gazebo

L’epidemia ha imposto alle imprese uno sforzo di flessibilità e cambiamento per rispondere a nuove esigenze. È il caso di Visualis di Bolzano, specializzata in soluzioni per eventi, gazebo, tensostrutture e allestimenti fieristici, che nei primi mesi, con gli eventi del tutto bloccati, ha convertito la produzione adattando quello che serviva come stand in fiera, mensole o arredi, in barriera protettiva.

Ora l’azienda altoatesina ha messo a punto una soluzione per consentire agli anziani delle Rsa di abbracciare i familiari in tutta sicurezza, in tempi di distanziamento fisico obbligato per arginare il contagio da nuovo coronavirus.

Con i propri gonfiabili di Visualis, pensati per eventi di ogni tipo, per la seconda volta in pochi mesi si “reinventa” e lancia sul mercato regionale “La stanza degli abbracci”, gonfiabili su misura per le Rsa, in grado di far parlare e abbracciare gli anziani ospiti e i familiari in totale sicurezza, senza alcun rischio di contagio da Covid-19.

Insieme al partner piemontese, con il quale Visualis lo scorso marzo aveva lanciato soluzioni per le postazioni esterne di emergenza e le barriere per contenere le particelle di saliva, stavolta si è concentrato su chi, più di tutti, sta soffrendo il distacco e la solitudine: gli anziani ospiti delle Rsa.

«In questo delicato momento, abbiamo deciso, insieme al nostro storico partner, di mettere il nostro know how al servizio della comunità e dei più deboli – spiega Mauro Faggionato, titolare di Visualis – sviluppando un prodotto che consente agli anziani ospiti delle Rsa di poter incontrare gli affetti più cari senza mettere ulteriormente a rischio la salute. Un prodotto altamente funzionale, che può essere gonfiato in appena due minuti, all'esterno o all’interno delle strutture per anziani, anche su misura. Una volta finito, si conserva in una sacca di dimensioni ridotte. A corredo, possiamo fornire anche sistemi igienizzanti per queste strutture».