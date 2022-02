Stanze che sembrano passeggiate nei boschi: la sfida dell’architettura biofilica

Ascolta la versione audio dell'articolo

10' di lettura

Se l'intento di Richard Powers con Il sussurro del mondo era farci innamorare degli alberi, c'è un personaggio e un passaggio del libro in cui questo risulta particolarmente riuscito: la storia della dottoressa Patricia Westerford e il momento in cui scopre che gli alberi comunicano gli uni con gli altri. “I suoi aceri stanno mandando dei segnali. Sono collegati a una rete aerea, e condividono un sistema immunitario lungo acri di foreste… Fatica a capacitarsene. Tuttavia i dati raccolti continuano a confermarlo. La sera in cui alla fine Patricia accetta l'evidenza di quei risultati, sente gli arti scaldarsi e le lacrime scorrerle lungo il viso… La vita sta parlando tra sé, e lei ha origliato”. Il libro, che ha vinto il premio Pulitzer nel 2019 e che i produttori di Game of Thrones stanno adattando per Netflix, è stato definito il primo, vero romanzo del cambiamento climatico ma le intuizioni e le affermazioni sul mondo arboreo che vi sono disseminate sono tutt'altro che fiction: gli alberi sanno cooperare fra loro, nell'aria e sottoterra, sanno muoversi per chilometri pure stando fermi, si prendono cura l'uno dell'altro e si trasmettono delle eredità.

Il primo a osservare e dimostrare tutto questo è stato Stefano Mancuso, una delle massime autorità nel campo della neurobiologia vegetale. Nel suo L'incredibile viaggio delle piante si legge: “Ciò che conosci amo delle piante è molto poco e, spesso, questo poco è sbagliato. Siamo convinti che le piante non siano in grado di percepire l'ambiente che le circonda mentre la realtà è che, al contrario, sono più sensibili degli animali. Siamo sicuri che si tratti di un mondo silenzioso, privo della capacità di comunicare e, invece, le piante sono grandi comunicatrici. Si amo certi che non intrattengono nessun tipo di relazione sociale e, viceversa, sono organismi prettamente sociali… Nonostante non possano spostarsi nel corso della loro vita individuale, di generazione in generazione sono in grado di conquistare le terre più lontane, le aree più impervie e le regioni meno ospitali per la vita”.

Loading...

Affermazioni supportate da esperimenti, dati, pubblicazioni, che hanno superato ogni scetticismo iniziale, anche del mondo accademico, e preso vita in libri, mostre come La Nazione delle Piante parte di Broken Nature, la XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano del 2019 e progetti come La Fabbrica dell'Aria, la serra di 35 metri quadrati, progettata in collaborazione con Pnat , dotata di un sistema di filtrazione botanica che amplifica la naturale capacità delle piante di trattenere e degradare gli inquinanti, trasformandoli in nutrienti per loro stesse. Implementabile in qualunque edificio, è capace di depurare ogni ora e mezza l'aria di un appartamento di 120 metri quadri, alto oltre tre metri e mezzo.

Qui sopra in una delle ultime installazioni, nella sede della società di architettura Lombardini22, a Milano. Foto Filippo Podesta'.

Sarà una delle tecnologie presenti in Welcome, l'ufficio biofilico che sorgerà a Milano come riconversione dell'antica sede Rizzoli, progettato in tandem da Mancuso e Kengo Kuma Associates, tra gli interpreti mondiali dell'architettura organica. Un luogo di lavoro e di svago, aperto alla città grazie a una piazza, ricca di vegetazione, alle corti open air e alle terrazze, che ospiteranno orti, giardini fioriti, camminamenti e alle serre. Un luogo fautore di incontri, scambi, benessere.