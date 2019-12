«Star Wars: l’Ascesa di Skywalker», uno scontro finale con non poche forzature Arriva nelle sale il nono episodio della celebre saga di fantascienza. Alla regia J.J. Abrams che aveva già diretto il settimo capitolo, «Il Risveglio della Forza» di Andrea Chimento

Il momento tanto atteso dai fan di «Star Wars» di tutto il mondo è finalmente arrivato. Con «Star Wars: L'ascesa di Skywalker», film che punta a fare suo il box office delle prossime settimane, siamo infatti giunti all'atto finale della terza trilogia (conosciuta come “trilogia sequel”) della celebre saga di fantascienza.

Si tratta del nono episodio della saga e la trama è incentrata sulla conclusione dello scontro tra il Primo Ordine e la Resistenza, oltreché su quello personale tra Kylo Ren e Rey.

Non si può svelare nient'altro di una sceneggiatura ricca di colpi di scena (alcuni molto riusciti, altri decisamente meno), in cui non mancano approfondimenti sul passato dell'eroina protagonista e su diverse figure chiave della saga.

Alla regia è tornato J.J. Abrams, che aveva già diretto il settimo episodio «Il Risveglio della Forza» e che punta anche questa volta su sequenze ad alto impatto spettacolare, sperando di appagare gli appassionati di blockbuster di questo tipo con l'ampio uso di effetti speciali.

Nonostante questi ultimi siano utilizzati a dovere, sono però proprio le sequenze che vorrebbero risultare epiche e ad ampio respiro (la grande battaglia finale, in primis) a non stupire più di tanto, sapendo troppo di già visto e non riuscendo a meravigliare come dovrebbero.