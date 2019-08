Starace (Enel): «Italia avanti sui target 2020. Imprese più competitive» L’ad: «L’Italia è ben posizionata nell’agenda per il clima e ha ottime possibilità di raggiungere i nuovi obiettivi fissati dalla Commissione Ue per il 2030. Il nostro paese è tra le poche nazioni europee ad aver raggiunto i target per il 2020» di Laura Serafini

(Imagoeconomica)

3' di lettura

«L’Italia è ben posizionata nell’agenda per il clima e ha ottime possibilità di raggiungere i nuovi obiettivi fissati dalla Commissione Ue per il 2030. Il nostro paese è tra le poche nazioni europee ad aver raggiunto i target per il 2020». Ne è convinto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel.

Qual è l’importanza di essere un paese tanto virtuoso?

Le aziende italiane abili nel fare efficienza e nel lavorare sulla circolarità hanno l’opportunità di creare valore esportando la loro capacità in tutti gli altri paesi nei quali questi aspetti sono problematici. È un vantaggio competitivo per le aziende italiane virtuose nel nostro paese: possono andare all’estero a replicare la loro esperienza. Molti non si rendono conto delle potenzialità perché in Italia ci sono tante aziende all’avanguardia in questo settore, mentre altrove non è così. Noi esportiamo pratiche virtuose da una parte all’altra del mondo senza troppa difficoltà.

Per l’Onu la questione climatica è un’emergenza e la nuova presidente della Commissione Ue vuole un’Europa a emissioni zero. L’Italia potrà far valere il suo posizionamento?

Il nostro paese dovrebbe cogliere loccasione per fare la lobby giusta: visto che siamo in linea sul rispetto dei target, al contrario di altri paesi , non si dovrebbe fare pressione per allentare i vincoli. L’Europa deve spingere in questa direzione e l’Italia non la deve frenare. La Climate Week (in programma dal 23 settembre, ndr) è un’iniziatva dell'Onu che si rinnova ogni anno dal 2008 e ogni volta il tema della sostenibilità ambientale diventa sempre più prevalente. L’evento è figlio di un’iniziativa voluta dall’allora presidente Kofi Annan che spinse gli stati membri a focalizzarsi su 8 obiettivi, chiamati Millennium Goals, tra i quali il clima non era nemmeno tra i più importanti. Da lì è partito un movimento che è confluito nel Global Compact, nel quale l’Onu ha coinvolto anche il settore privato. L’agenda del 2019 è fortemente focalizzata sul clima.