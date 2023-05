Starace al Sole: «Disponibile ad accompagnare Enel, ma temporaneamente e con determinati paletti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sono a disposizione se qualcuno ha bisogno di mandare avanti temporaneamente la gestione dell'azienda, però all'interno di un limite temporale e di determinati paletti». Lo dice a IlSole24Ore Francesco Starace, ad uscente di Enel.

Starace esce allo scoperto e si dichiara disponibile ad accompagnare l’Enel in modo temporaneo. E questo se, in occasione dell'assemblea per il rinnovo del vertice di Enel, la lista alternativa presentata dal fondo Covalis dovesse prevalere, e il board da essa nominato avesse bisogno del tempo necessario per trovare una figura di amministratore delegato. Così come, d'altro canto, se prevalesse la lista presentata dall'esecutivo, il manager sarebbe a disposizione per consentire il passaggio di consegne.

«Ho fatto un mandato come ad di Enel Green Power, tre mandati come ad di Enel e non ho intenzione di farne altri come amministratore delegato. Lavoro all'Enel da 23 anni e mi sento in debito verso questa azienda alla quale ho dato e che mi ha dato tanto – afferma Starace -. Per questo motivo penso che se, chiunque sarà il vincitore in questa contesa tra liste, abbia bisogno di una mano sono a disposizione. Ma sarebbe una cosa temporanea. È la prima volta che accade una contesa tra liste in Enel e in virtù del fatto che c’è questa contesa non ho potuto fare un passaggio di consegne con nessuno, perché non posso parlare con uno e non con l’altro. Se vince la lista presentata dall'esecutivo e ha bisogno di una mano per il passaggio di consegne sono a disposizione; se vince un’altra lista e ha bisogno di tempo per trovare il ceo non c’è problema. Poiché sono usciti articoli che dicono che io voglio rimanere al vertice di Enel chiarisco che non è così, come ho già avuto modo di dire non farò il ceo dell'Enel un’altra volta. Sono a disposizione se qualcuno ha bisogno di mandare avanti temporaneamente la gestione dell’azienda, però all’interno di un limite temporale e di determinati paletti».

La presa di posizione del numero uno di Enel uscente arriva dopo che, per la prima volta, sono state presentate tre liste per il rinnovo del board: una depositata dal ministero dell'Economia (azionista con il 23,58% del capitale), che propone Paolo Scaroni come presidente e Flavio Cattaneo come ad e altri quattro componenti per il cda; la seconda avanzata dal Comitato dei gestori (Assogestioni) che propone tre figure indipendenti; e poi la lista alternativa presentata dall'hedge fund Covalis , che propone sei componenti indipendenti tra cui Marco Mazzucchelli, che è candidato come presidente.

I fondi internazionali, in particolare quelli statunitensi, stanno procedendo a votare in questi giorni. In particolare coloro che intendono votare per delega devono consegnare la loro espressione di voto entro il 5 maggio. Il fondo Covalis ha dichiarato che se prevarrà la sua lista alternativa, la quale non propone un candidato ad, lascerà al board il compito di un selezionare la figura migliore per il Ceo.