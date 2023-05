Starcks, i token dei calciatori sbarcano su Btcex

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Starcks, startup 100% made in Italy che unisce sport e web 3.0, è pronta a sbarcare su una piattaforma internazionale. Lo farà martedì 23 maggio con la sua cripto valuta, lo “Star Token”. E così, a soli 7 mesi dal suo lancio, Starcks è stato selezionato da un Exchange internazionale. Si tratta di BTCEX, portale con un traffico giornaliero medio di 300 milioni di scambi e oltre 1 milione di visite univoche per settimana.

Numeri che certificano il passo in avanti compiuto e le prospettive che possono aprirsi per questo progetto che fa leva sul valore del diritto di immagine delle stelle del panorama calcistico. Che nei fatti, andrebbero a trasformarsi in criptovalute e vere e proprie “media company”, quindi soggetti in grado di generare e monetizzare contenuti per i propri sostenitori.

In attesa della risposta del mercato, il progetto Made in Italy mette così a segno il suo avanzamento: ideato a marzo 2022, sbarcato sul web il 31 ottobre 2022 e, in meno di 7 mesi, ha spinto un primo Exchange estero a scegliere proprio lo Star Token come moneta da listare.

Il listing dello Star Token avverrà tramite l'assistenza di Coinbar S.p.A ad un prezzo di partenza di 0,03 centesimi, valore triplicato rispetto a quello di partenza. È l'esame di maturità per lo Star Token, la moneta digitale con la quale migliaia di tifosi di calcio si stanno già cimentando da mesi su Starcks.io, mettendo alla prova le proprie competenze calcistiche nello scegliere i calciatori di Serie A, e non solo, sui quali puntare. Il successo di Starcks nasce dalla interattività e dal coinvolgimento degli utenti che possono partecipare digitalmente alle prestazioni dei loro idoli calcistici.

Ogni calciatore ha infatti un token, cioè un asset digitale, associato al proprio nome. Gli utenti possono acquistare i token ai quali, attraverso un algoritmo proprietario, viene assegnato un punteggio basato sulle prestazioni in campo, quantificate sulla base dei risultati ottenuti da Opta di Stats Performance. Sono 12 i Token unici e non replicabili di calciatori professionistici listati sulla piattaforma: Immobile, Frattesi, Bove e Carnesecchi, solo per citarne alcuni. Ma diventeranno almeno 20 prima dell'estate, con una programmazione che prevede listing periodici.