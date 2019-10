«Starhotels, la sfida decisiva è l’alto di gamma Ora rotta a Sud» Parla l’azionista di riferimento del gruppo fiorentino cresciuto del 4% nel 2019 di Silvia Pieraccini

4' di lettura

Tra pochi giorni, il 22 ottobre, riceverà al Quirinale l'onorificenza di Cavaliere del lavoro insieme con altri 24 imprenditori e manager che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’economia italiana. Nel frattempo Elisabetta Fabri, 57 anni, azionista di riferimento con il 55% del gruppo fiorentino Starhotels (del quale è stata ad e presidente fino a luglio data in cui è scaduto il cda che sarà rieletto entro fine ottobre) aggiunge un altro tassello alla strategia di riposizionamento verso l’alto di gamma. Scelta che negli ultimi anni l’ha portata ad acquisire alberghi cinque stelle, realizzare suite (25 in costruzione a Firenze grazie all’ampliamento dello storico Helvetia&Bristol), gestire residenze di lusso (a Milano, dal 2020).

«Dal 1 gennaio l’hotel Terme di Saturnia entrerà a far parte di Starhotels Collezione, il nostro brand di fascia alta, attraverso un accordo di franchising», annuncia Fabri precisando che con questa operazione il gruppo - il più importante player alberghiero italiano a capitale familiare - raggiunge quota 30 hotel (di cui 5 all’estero: a Londra, Parigi e New York) con 4.100 camere, quasi tutti di proprietà. Nel 2018 il fatturato è salito del 5,4% a 208,5 milioni (senza considerare l’hotel Michelangelo di New York, 24 milioni di dollari di ricavi), con un ebitda di 55,7 milioni (+11,7%) e un utile netto a 12,3 milioni (+31,4%

Cosa significa l’alleanza con Terme di Saturnia, in Maremma, uno degli indirizzi storici del termalismo internazionale?

È il nostro primo franchising con un brand italiano famoso nel mondo: una grande opportunità per entrare nel segmento termale e una sfida per dar prova di capacità anche fuori dal nostro perimetro. Siamo contenti che Terme di Saturnia abbia scelto noi tra tanti operatori interessati. Potenzieremo le attività di sales, marketing e comunicazione, collaboreremo nel revenue management e metteremo la nostra competenza a garanzia degli standard qualitativi.

È il primo passo per una “nuova” compagnia alberghiera?