Staria, l’mpv di Hyundai fino a 11 posti



La Staria è il primo esempio del programma Purpose Built Vehicles che Hyundai intende portare avanti per offrire dei veicoli in grado di rispondere a esigenze molto specifiche. In futuro dalla Staria deriveranno degli allestimenti speciali come ambulanze, limousine e veicoli da campeggio, ma è in programma una variante elettrica. L'obiettivo del progetto è disegnare una vettura partendo direttamente dall'interno per offrire spazio e luminosità a bordo davvero unici.

In Europa per ora diesel, ma in futuro anche elettrica

La Staria offre da due a undici posti sulla base di un passo di 3,27 metri e di una lunghezza totale di 5.253 mm, di un'altezza di 1.990 mm e di una larghezza di 1.997 mm. La Hyundai ha previsto per la Staria delle motorizzazioni già utilizzate su altri modelli: in Europa la mpv sarà al momento disponibile con un diesel 2.200 cc, mentre in altri mercati la si potrà avere con il V6 benzina 3.500 cc. Il primo offre la scelta tra cambio manuale o automatico ed eroga 177 cv e 440 Nm, mentre il secondo, da 272 cv e 338 Nm è disponibile soltanto col cambio automatico a 8 marce.

Adas pensati per questa tipologia di veicolo

Di serie sono previste delle sospensioni posteriori multi-link e a richiesta anche varianti a trazione integrale. Molto completa anche la dotazione di Adas, tra cui spiccano anche il Safe Exit Assist e il Rear Occupant Alert pensati per questa tipologia di veicolo. Al debutto assoluto troviamo invece il sistema Wireless Module Seat Belt Reminder che permette di mantenere l'avviso di cintura non allacciata oltre ad offrire la possibilità di spostare a piacimento tutti i sedili che sono disponibili a bordo dell'originale vettura.

Allestimento per le famiglie con funzioni uniche

Alle famiglie è dedicata anche una funzione specifica dell'infotainment che permette di visualizzare i sedili posteriori dallo schermo centrale anteriore grazie a una telecamera dedicata e di parlare senza dover alzare la voce attraverso l'impianto audio. In alternativa alla variante standard, la Hyundai ha previsto anche l'allestimento Premium che si caratterizza per le finiture esterne cromate, i fari posteriori Pixel Led e i cerchi dedicati alla Staria .

Interni con soluzioni specifiche di sedili

L'abitacolo è proposto nelle versioni a sette e nove posti: il primo adotta nella seconda fila due poltrone Premium Relaxation con supporto per le gambe e regolazioni elettriche, mentre il secondo prevede quattro sedili centrali con quelli della seconda fila girevoli per creare un vero e proprio ufficio viaggiante. Gli interni sono impreziositi dall'illuminazione Led con 64 diverso colori tutte facilmente selezionabili e ancora dall'impianto audio di livello made in Bose e degli eleganti rivestimenti interni con sellerie in pelle.