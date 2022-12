Starcks, dopo il sold out di Ciro Immobile altri ingressi nella piattaforma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il sold out di Ciro Immobile a breve a “entrare in partita” sarà Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della nazionale. Nomi consolidati, cui si affiancano anche giovani promesse come il giovane Edoardo Bove, promessa della Roma e della nazionale U-21 italiana.

È pronta ad ampliarsi la platea dei calciatori interessati al progetto Starcks, ideato da Emanuele Floridi insieme con il procuratore Alessandro Moggi. Un'operazione che fa leva sul valore del diritto di immagine delle stelle del panorama calcistico. Che nei fatti, andrebbero a trasformarsi in criptovalute e vere e proprie “media company”, quindi soggetti in grado di generare e monetizzare contenuti per i propri sostenitori.

Certo, il momento generale delle crypto non è dei migliori. Ma il progetto che punta a collegare le stelle del panorama calcistico con i fans continua a crescere dimostrando come, anche nel web 3.0, ci sia spazio per l'imprenditoria italiana. In poco più di un mese dal lancio, avvenuto in un evento trasmesso sul canale di Sportitalia ha venduto oltre 40 milioni di Star Token: la moneta digitale principale della piattaforma, con un market-cap pari ad oltre 1.5 milioni di euro ed una community di oltre 4mila utenti attivi.

Starcks ha suddiviso il lancio in due fasi per consentire a più utenti possibili l'acquisto del token. Nel corso della presentazione ai media nella esclusiva andata in onda giovedì della scorsa settimana, Immobile ha dichiarato: «Credo che il rapporto con i tifosi sia la cosa più importante. Quando incontro i tifosi di ogni squadra per strada che mi fanno un complimento sul Ciro uomo mi riempio di gioia». Nei prossimi giorni, sarà lanciata la vendita libera dello Star Player Token e i fan potranno iniziare a scambiarlo tra di loro, in attesa della ripresa del campionato.