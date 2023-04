Starship e la lezione di Musk: sbagliare per imparare

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Quello di oggi, 20 aprile 2023 è stato un fallimento o è stato un esperimento importante per il futuro? Si discuterà probabilmente parecchio sul lancio e successiva esplosione di Starship, il razzo più potente e grande mai costruito, su cui SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, sta lavorando dal 2016. Quel che è certo è che è stato uno spettacolo emozionante come pochi altri lanci di mezzi spaziali.

L’emozione del lancio, poi l’incidente

Tifo da stadio durante il conto alla rovescia da parte delle persone di SpaceX, una piccola folla riunita di fronte a grandi schermi presso il quartier generale di SpaceX a Hawthorne, in California,mentre Elon Musk stava come numero 1 in sala controllo.

Loading...

Boato, letteralmente, quando sono stati superati i 40 secondi dal lancio, la cifra a cui si era fermato lunedì scorso. Poi di nuovo batticuore quando il conto alla rovescia è stato riavvolto a 40 secondi e sospeso per un apio di interminabili minuti per ulteriori controlli, e poi via, con un vero e proprio ruggito dei 33 potenti motori Raptor, forse 5 di meno come vedremo, che hanno impresso la spinta iniziale per far decollare, lentamente i 120 metri circa dello Starship. Uno spettacolo veramente notevole per la maestosità del mezzo.

Tutto bene per i primi 3 minuti circa quando, a 39 chilometri di altezza, il secondo stadio, lo Starship vero e proprio, la navicella cargo da 50 metri che può portare 150 tonnellate di uomini e materiali, avrebbe dovuto staccarsi. Ma non è successo purtroppo. Il primo stadio, di potenza, è rimasto attaccato e il razzo ha iniziato a danzare in cielo, letteralmente. A questo punto, visto anche che il razzo aveva virato prendendo la direzione del suolo terrestre diventando potenzialmente molto pericoloso, è stato fatto esplodere a 30 chilometri di altezza.

Sbagliare per imparare

Kate Tice, di SpaceX, la commentatrice in diretta webcast del volo, non ha avuto esitazioni e in tempo reale, sorridendo, ha detto «Arrivare così lontano è incredibile», e questa è anche l'opinione di Musk che si è congratulato coi suoi affermando che oggi SpaceX ha «Imparato» un sacco, e questa è effettivamente la filosofia di Musk, lontana mille miglia da quella delle agenzie: sbagliare per imparare.