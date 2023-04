Starship, rinviato in extremis il lancio del più grande razzo mai costruito

Non c'è quindi da stupirsi se SpaceX ha pensato di non mettere in orbita il secondo stadio di Spaceship, per evitare che un corpo così grande potesse rimanere, fuori controllo, in orbita bassa diventando anche un pericolo per le migliaia di satelliti che ormai girano attorno alla Terra. Il volo durerà solo circa 90 minuti, arriverà oltre i 200 chilometri dal suolo, e finirà verso le Hawaii e, almeno per questo volo iniziale, non è previsto che i due stadi tornino a terra per essere riutilizzati, ci si penserà dal secondo volo in poi.

Un volo di prova

Il volo di prova deve fornire più informazioni possibile a SpaceX per rendere il gigantesco razzo operativo e sicuro: è il metodo incredibilmente innovativo introdotto da Elon Musk in campo spaziale: imparare dai propri errori e, in qualche misura, addirittura a volte provocarli per poter capire come evitarli nei voli successivi.

Un metodo molto simile a quello che, a volte, viene utilizzato nel campo della ricerca scientifica. La visione a lungo termine di SpaceX è quella di usare Starship per trasportare equipaggio e carico sulla Luna, andando in prospettiva a sostituire, a costi decisamente inferiori, il criticato razzo vettore Nasa, SLS, già usato per la prima missione Artemis, che non pare proprio adatto a sostenere le decine di voli previsti da qui al 2030 e oltre. Ma sicuramente Musk , se le cose andranno bene, penserà al suo vero sogno: Marte.





Loading...