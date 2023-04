Starship, il super razzo di Musk fermato da una valvola difettosa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Interrotto il lancio di Starship, il più grande razzo mai costruito, ma non la prova generale del lancio, in perfetto stile SpaceX, che impara dagli errori e li sfrutta per fare meglio. Ci riproveranno fra almeno 48 ore, ma probabilmente ci vorrà qualche giorno in più.

Lunedì, verso le 15 italiane, sulla rampa di lancio nello spazioporto di Boca Chica, Texas a 9 minuti dal lift off, è arrivato l'annuncio dalla sala di controllo: problemi di pressione, malfunzionamento a una valvola,che regola l'afflusso del propellente, metano e ossigeno esplosivi al massimo. Si era congelata.

Loading...

Imparare dagli errori

Musk e gli altri della sala controllo non se la sono sentita di mettere a rischio il potente, altissimo, 119 metri, 20 in più del campanile di San Marco a Venezia, e costoso razzo.

Si è quindi assistito, per una decina di minuti, alla continuazione della sequenza di lancio, per vedere cos’altro avesse bisogno eventualmente di una messa a punto. Invece nulla, solo la valvola non ha funzionato, ma non è poco, la parte inferiore del razzo contiene migliaia di litri di carburante ed è pronto a trasformarsi, per un nonnulla, in una micidiale bomba incendiaria, e anche quella superiore non scherza come pericolosità.

Musk stesso ha affermato comunque che tutto il team aveva imparato moltissimo dalla sequenza di lancio, e quindi prendersi comunque qualche rischio è servito per la prossima volta.